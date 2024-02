BRÜNEO: Moderne Eventlocation und Coworking Space im „Industrial Look“ zwischen Bonn und Köln

BRÜNEO ist die Adresse zwischen Bonn und Köln, wenn du eine große Firmenfeier oder ein Seminar veranstalten möchtest. Aber auch für private Partys bietet die Eventlocation in Brühl moderne Räumlichkeiten mit einer eleganten Atmosphäre. Je nach Veranstaltung bietet BRÜNEO Platz für sechs bis 160 Personen – je nachdem, was du benötigst. Ein Alleinstellungsmerkmal ist aber definitiv die hohe Flexibilität: Wünschst du eher eine lockere Tischordnung, eine Stehparty oder ein elegantes Ambiente? Bei Bedarf ist auch für kulinarische Genüsse gesorgt. Denn BRÜNEO arbeitet mit ausgezeichneten Cateringservices zusammen, um deinen Freunden, Mitarbeitern und allen anderen Gästen ein besonderes Geschmackserlebnis zu bieten.

BRÜNEO – deine Eventlocation im Rheinland

Ob eine Geburtstagsparty auf dem Sonnendeck mit BBQ, ein Mitarbeiterfrühstück im kleinen Kreis oder eine große Tagung in einer repräsentativen Location: BRÜNEO ist äußerst wandelbar und bietet perfekt auf deine Bedarfe zugeschnittene Räumlichkeiten und Ausstattung. So ist die Location mit modernster Medientechnik ausgerüstet, um eine professionelle Präsentation zu halten oder eine lustige Bildershow für deine Hochzeitsgäste auf die Leinwand zu projizieren. Hier stehen dir hochwertige Projektoren, Mikrofone und schnelles Internet zur Verfügung, um deine Veranstaltung zu etwas ganz Besonderem zu machen.

BRÜNEO – so kann die Eventlocation aussehen

Du möchtest mit deinem Firmenevent Professionalität und Qualität ausstrahlen? Das Team von BRÜNEO gestaltet die Location entsprechend für dich. Für eine lockere oder elegante Hochzeitsparty mit Buffet lässt sich die Location aber ebenfalls entsprechend dekorieren. Die modernen Räume mit Tanzfläche eignen sich dabei auch perfekt für feierliche Anlässe. Ein hochwertiges Soundsystem für Bands oder einen DJ ist ebenso verfügbar, um für gute Stimmung zu sorgen. Der Veranstaltungsort ist darüber hinaus zentral gelegen und bietet gute Anbindungen per Bahn, ausreichend Parkmöglichkeiten sowie E-Ladestationen.

Coworking Space zwischen Köln und Bonn

BRÜNEO ist aber bei weitem nicht „nur“ eine Eventlocation. Als Start-up, Freiberufler oder kleines Unternehmen bist du ebenfalls in den Coworking Space in Brühl eingeladen, um konzentriert zu arbeiten, dich auszutauschen und Gäste zu empfangen. BRÜNEO steht auch in Sachen Bürogemeinschaft für hohe Wandelbarkeit. Suchst du ein vollausgestattetes Office oder nur einen einzelnen Schreibtisch? Möchtest du einen Besprechungsraum für dein Kundentreffen mieten oder benötigst lediglich eine seriöse Geschäftsadresse für Post und Anrufe?

BRÜNEO: Eventlocation und Coworking Space von außen

Bei Bedarf stehen dir deine jeweiligen Arbeitsflächen 24/7 zur Verfügung. Neben einem Schreibtisch kannst du hier außerdem auch einen Schrank oder ein Schließfach für deine Unterlagen oder sonstiges Equipment nutzen. Drucker und Kopierer stehen dir ebenfalls zur Verfügung.

Arbeitest du Remote, vermisst aber den Austausch in der Mittagspause oder zwischen zwei Meetings oder kannst in Gemeinschaft einfach besser arbeiten? Im BRÜNEO sind auch Mitarbeiter herzlich willkommen, die ansonsten fast ausschließlich aus dem Home-Office arbeiten, aber nicht auf einen Plausch oder lockeres Netzwerken verzichten möchten. Der Lounge-Bereich bietet dir darüber hinaus etwas Ruhe in der Mittagspause oder die Möglichkeit, nach Feierabend mit Kolleginnen und Kollegen gemeinsam etwas zu trinken.