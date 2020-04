DHL: Bundesarbeitsministerium verbietet einfache Lösung für Paket-Stau

Etwa neun Millionen Sendungen seien es derzeit, die DHL täglich transportiert. Das Problem dabei: Für diese Mengen hatte DHL keine Kapazitäten eingeplant. Das wiederum führt wie berichtet beispielsweise dazu, dass Onlinehändler zwar noch ihre gewöhnliche Paketmenge verschicken können. Wollen sie aber zusätzliche Abholfahrten buchen um das erhöhte Bestellaufkommen auf den Weg zum Kunden zu schicken, gebe es Stornierungen von DHL. Das berichtete der Branchenverband des Onlinehandels.

Abend-Kuriere und mehr Personal

Aber auch auf der Zusteller-Seite gibt es Engpässe. Denn die Masse an Paketen muss auch zu den Kunden gebracht werden. Dabei zieht DHL bereits jetzt mehrere Register. So liefern in Berlin beispielsweise schon die Abend-Kuriere, die üblicherweise nur spezielle Sendungen wie Same-Day-Bestellungen oder Kochboxen ausliefern, bereits normale Pakete aus. Auch sind die Boten vermehrt zu zweit unterwegs und können so Zustellbezirke schneller abarbeiten und die Zustellautos leer bekommen für weitere Zustellfahrten. 2.000 neue Mitarbeiter habe DHL in den vergangenen Wochen eingestellt, hieß es.

50.000 Pakete am Sonntag

Nach einem Bericht der Nachrichtenagentur dpa habe DHL in München am vergangenen Sonntag alleine 50.000 Pakete zugestellt, die sonst am Samstag oder Montag hätten zugestellt werden müssen. 400 Mitarbeiter waren dafür unterwegs. Die 50.000 Sendungen entsprächen etwa 50 vollgeladenen LKW. Da diese nun leer sind, stehe die Transportkapazität wieder zur Verfügung.

DHL wollte nun auch in anderen Bundesländern am Sonntag Pakete zustellen. Einen solchen Wunsch hatte DHL schon zu Ostern, der wurde aber von den Genehmigungsbehörden abgelehnt. „Es wäre hilfreich, wenn wir einen weiteren Tag bekommen könnten, um in der aktuellen Situation der Flut der Pakete Herr zu werden“, sagte Thomas Schneider, zuständiger Betriebschef der Deutschen Post DHL, Thomas Schneider, der „Westdeutschen Allgemeinen Zeitung“. Vor allem die Gewerkschaft ver.di hält dagegen. Eine Zustellung am Sonntag könne kein Ersatz für benötigtes Personal sein, zitiert das Magazin einen Gewerkschaftssprecher. Die Belastung der Zusteller sei bereits extrem hoch.

Arbeitsministerium lehnt Sonntagszustellung ab

Doch zu einer solchen Sonntagszustellung wird es nicht kommen. Der „Spiegel“ zitiert einen Sprecher von Arbeitsminister Hubertus Heil: „Wie bereits das Verwaltungsgericht Berlin in mehreren Eilverfahren entschieden hat, liegt keine Versorgungskrise vor, die die Versorgung der Bevölkerung durch eine Sonntagszustellung von Paketen dringend nötig machen würde“, sagte ein Sprecher von Arbeitsminister Hubertus Heil (SPD). Ein erhöhtes Paketaufkommen sei kein Grund, um in das verfassungsrechtlich garantierte Recht auf Sonntagsruhe einzugreifen.