DHL Packstation mit neuem Service - hunderte neue Standorte bestimmt

Die neue Kooperation von DHL und DB sieht vor, dass hunderte neue Packstationen aufgestellt werden. Und zwar dort, wo auch heute regional schon die großen gelben Kästen für den Empfang und Versand von Paketen und Päckchen zu finden sind: an Bahnhöfen. Vorgesehen ist, bis Ende 2023 mehr als 800 zusätzliche Packstationen an weiteren Bahnhöfen in ganz Deutschland zu errichten. Ein Großteil der Automaten soll noch in diesem Jahr ans Netz gehen.

Erste neue Packstation in Leipzig eröffnet

Die erste DHL Packstation der neuen Kooperation ist bereits aktiv. Sie steht am Leipziger Hauptbahnhof und soll jene rund 135.000 Reisenden ansprechen, die dort täglich unterwegs sind. Sie befindet sich im Obergeschoss des Bahnhofs direkt am Zugang zur S-Bahn-Haltestelle im Citytunnel und ist mit 241 Fächern einer der bundesweit größten Automaten seiner Art.

Schon im vergangenen Jahr hatte DHL angekündigt, die Zahl der aktuell über 9.000 Packstationen bis Ende 2023 auf etwa 15.000 Automaten erhöhen zu wollen. Denn die Beliebtheit der Automaten nimmt immer weiter zu. Kunden wissen laut Angaben von DHL zu schätzen, dass sie rund um die Uhr an 365 Tagen im Jahr Zugriff auf die Stationen haben, um Pakete nicht nur empfangen, sondern jederzeit auch verschicken zu können – beispielsweise auch Retouren.

Eine der größten DHL Packstationen steht jetzt am Hauptbahnhof in Leipzig.

Neuer DB Click & Collect-Service startet

Und ab Ende 2022 wird ein Teil der Packstationen an oder in Bahnhöfen mit einem neuen Click & Collect-Service der Initiative DB | Smart City ausgestattet. Damit ist es Onlineshops und Einzelhändlern erstmals möglich, Sendungen unabhängig vom Zustellunternehmen in die Packstation einzuliefern. Erkennbar sind die entsprechenden Automaten anhand eines unverwechselbaren Co-Brandings, das sich klar vom knalligen Gelb von DHL abhebt.

Die DB kann für den neuen Service auf bis zu ein Drittel der Fächerkapazitäten an den jeweiligen Packstation-Automaten zugreifen. Verschiedene Einzelhändler und Onlineshops werden das Click & Collect-Angebot in ihren Bestellprozess integrieren. Um einen Öffnungscode für die Abholung der gewünschten Sendung zu erhalten, ist keine zusätzliche Registrierung nötig.

Kostenlose Anmeldung zur Nutzung der DHL Packstation

Eine kostenlose Nutzung der DHL Packstation ist wiederum nach einer Anmeldung über die DHL-Homepage oder die Post & DHL App möglich. Vorteil: Mit jeder Sendung, die du über eine Packstation verschickst oder empfängst, sparst du oft viel Zeit, weil du lange Schlangen an einer DHL-Filiale vermeidest. Außerdem sammelst du Bonuspunkte, die du zum Beispiel gegen Paketmarken von DHL einlösen kannst.

Wenn du nur Retouren in die Packstation einlegen oder andere bereits frankierte DHL-Sendungen verschicken möchtest, kannst du die gelben Paketautomaten bundesweit übrigens auch ohne Anmeldung und ohne zusätzliche Kosten verwenden. Nach Angaben von DHL sind bereits mehr als 16 Millionen DHL-Kunden für die Nutzung der Packstation registriert.