DHL öffnet die Packstation: Diese Pakete kannst du jetzt empfangen

Möglich macht das eine Kooperation mit der Deutschen Bahn. Sie hat kurz vor Weihnachten den Click & Collect-Service „Box – Die Abholstation“ gestartet. Das Ziel: Wer ohnehin am Bahnhof ist oder in der Nähe eines Bahnhofs wohnt, kann Waren und Services unterschiedlichster Anbieter unabhängig von Liefer- und Öffnungszeiten am Bahnhof abholen oder retournieren. Das ganze funktioniert über die Packstation von DHL, die oftmals am Bahnhof anzutreffen ist.

Packstation nicht offen für alle

Konntest du bisher hier nur Pakete abholen, die DHL eingelegt hat und DHL-Retouren einlegen, so erweitert sich der Service jetzt. Mit dem neuen DB-Angebot können auch andere Paketzusteller in die Stationen einliefern und abholen. Als Beispiel nennt die Bahn Sendungen des täglichen Bedarfs wie etwa Medikamente oder Wäsche für die Reinigung. Denn auch Filialisten, die keinen Paketzusteller nutzen, können individuell in die Packstation einliefern.

Doch es ist mitnichten so, dass du nun einfach ein Paket, das mit Hermes oder UPS kommt, in eine Packstation am Bahnhof schicken lassen kannst. Und auch die Reinigung an der Ecke kann nicht einfach mal dein Sacko, hinterlegen, dass du wegen einer Zugverspätung nicht mehr zu den Öffnungszeiten der Reinigung abholen kannst. Denn es ist notwendig, dass es einen Partnervertrag gibt.

Diese Partner sind – so ist es letztlich bei jedem Start – noch überschaubar. Die Bahn nennt als Beispiele die Online-Apotheke apominga.de. Auch GC-Gruppe, einer der bundesweit bekanntesten Anbieter für Haustechnik mit 900 Standorten haben bereits einen Vertrag abgeschlossen. Gleiches gilt für WaschMal, ein deutschlandweiter Textilreinigungsservice für Hemden, Bluse und Anzüge und vieles mehr. Last, but not least nennt die Bahn auch das Upcycling-Startup Moot aus Berlin als Partner. Dort kreiert man aus geretteten Textilien neue, nachhaltige Mode. Für die Abholung einer Sendung musst du dich nicht registrieren, du bekommst einen Abholcode. Die Möglichkeit, Sendungen in die Abholstation liefern zu lassen, sei in den Bestellprozessen integriert.

Ausbau wird vorangetrieben

Bis Ende nächsten Jahres wollen DHL und die Bahn rund 800 zusätzliche DHL Packstationen an Bahnhöfen in ganz Deutschland zur Verfügung zu stellen. Rund 150 Automaten sind bis Ende dieses Jahres bereits am Netz, weitere befinden sich im Aufbau.

Gerade erst wurde bekannt, dass die DHL Packstation möglicherweise bald auch Briefe empfangen könnte.