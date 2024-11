Päckchen und Pakete bei DHL und der Post werden wie berichtet ab Januar teils deutlich teurer. Die offiziellen Preislisten verraten: Das Päckchen S kostet ab Januar 4,19 Euro statt 3,99 Euro. Die Kosten für das Päckchen M steigen von 4,79 auf 5,19 Euro. Außerdem wird auch das nun online buchbare Paket 2 kg teurer. Hier steigen die Kosten von 5,49 auf 6,19 Euro. Das Paket 5 kg verteuert DHL von 6,99 auf 7,69 Euro. Alle anderen Paketprodukte bleiben unverändert. Insbesondere die kleineren Pakete sind für Privatkunden in der Regel sehr relevant, wenn sie über Anzeigenportale Artikel verkauft haben und diese verschicken wollen. Viele der Artikel sind leichter als 2 oder 5 Kilogramm. Aber gerade für Privatverkäufer, die häufiger Artikel versenden, gibt es einen Trick, die Erhöhung zu umgehen.

Das sind die offiziellen DHL-Preise ab Januar 2025

Stand 1. Januar 2025 Preis Päckchen S 4,19 Euro (statt 3,99 Euro) Päckchen M 5,19 Euro (statt 4,79 Euro) Paket bis 2 Kilo 6,19 Euro (statt 5,49 Euro, nur online) Paket bis 5 Kilo 7,69 Euro (statt 6,99 Euro) Paket bis 10 Kilo 10,49 Euro Paket bis 20 kg 18,99 Euro Paket bis 31,5 Kilo 23,99 Euro Sperrgut 28,99 Euro Nachnahme 8,99 Euro (nur online) Rollenversand 1,99 Euro Alterssichtprüfung 1,99 Euro (nur online)

Der Trick: Paketmarken vorab kaufen

Seit Jahren schon bietet DHL die Möglichkeit an, Paketmarken vorab im „Zehnerblock“ zu kaufen. Diese als DHL Sparset bezeichneten Angebote bieten dir sogar noch einen Rabatt gegenüber den normalen Paket-Aufklebern. Aktuell verkauft DHL diese Paketmarken noch zum alten Preis. Der Vorteil: Sie sind ab Kauf drei Jahre lang gültig. Der Nachteil: Du musst für mindestens zehn Marken in Vorleistung gehen und sie jetzt schon bezahlen. Dafür aber sparst du. Denn ein 5-Kilogramm-Paket kostet dich rechnerisch nur 6,89 Euro. Zum Vergleich: Der aktuelle Listenpreis liegt bei 6,99 Euro, ab Januar 2025 bei 7,69 Euro. Pro Paket sind es also im Januar 80 Cent Ersparnis. Beim 2-Kilogramm-Paket zahlst du 5,39 Euro im Zehnerblock statt 6,19 Euro ab Januar.

Kaufst du die Sparsets, so bekommst du im Anschluss Coupon-Codes zum Download. Willst du sie später einlösen, erstellst du eine normale Versandmarke auf der DHL-Seite und löst im Schritt Warenkorb/Kasse einen solchen Code ein. Die Marke gilt dann als bezahlt. Die Codes sind ab Kauf drei Jahre gültig, also längstens bis Ende 2027. Selbst, sollte DHL eines Tages eine Differenz einfordern, verlierst du dein investiertes Geld bis dahin nicht.

Übrigens: Die Preise für Päckchen und Pakete für Privatkunden ins Ausland werden hingegen vorerst nicht erhöht. Eine Preis- und Portfolioanpassung für internationale Privatkundenpakete erfolgt voraussichtlich zum 1. Juli 2025.