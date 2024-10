DHL Paket erhöht die Preise für seine Geschäftskunden. Die Preisanpassung wird dabei je nach Kundengruppe in Wellen ab 1. Oktober 2024 umgesetzt, wie das Unternehmen mitteilt. Geschäftskunden werden individuell über die für sie gültigen neuen Preise informiert, eine allgemeine Preisliste gibt es nicht. „Dieses Jahr wird zudem ein besonderes Augenmerk auf die Zahlungskonditionen gelegt“, teilte DHL mit – aber ohne weitere Details zu nennen.

Elektrische Zustellflotte treibt die Paketpreise von DHL

Erforderlich sei die Preiserhöhung wegen deutlich gestiegener Personalkosten ab April 2024. Auch die Investitionen „in den stetigen Ausbau des Logistiknetzwerks“ seien Gründe für die neuen Preise. Darüber hinaus investiere DHL in eine nachhaltige Infrastruktur und die Dekarbonisierung des eigenen Netzes. Dazu gehört beispielsweise, dass DHL die Zustellflotte zunehmend elektrifiziert. Zahlen sollen das nun die Geschäftskunden – und in vielen Fällen auf kurz oder lang auch du. Denn die Versandkosten für eine Onlinebestellung muss ein Shop in seiner Kalkulation berücksichtigen.

Zum 1. Januar 2025 sieht die Bundesregierung zudem eine Erhöhung des CO2-Preises vor. Daher wird DHL auch den Maut- und CO2-Zuschlag für seine Geschäftskunden ab dem kommenden Jahr anpassen. Auch hierüber informiert DHL die betroffenen Kunden individuell.

Es gibt aber auch Änderungen im Produktportfolio selbst. Aus der nationalen Warenpost wird zum 1. Januar 2025 das DHL Kleinpaket. Hier gibt es gegenüber der Warenpost einen erweiterten Leistungsumfang: Die maximale Sendungshöhe steigt von 5 cm auf 8 cm. Neu ist auch die Haftung bis 20 Euro Warenwert je Sendung. Dieses neue Kleinpaket soll auch für Privatkunden kommen – ein Preis steht noch nicht fest.

Die jetzt angekündigten Preissteigerungen beziehen sich auf den nationalen und internationalen DHL-Paketversand von Geschäftskunden. Sie betreffen weder das Express-Geschäft, noch den Paketversand durch Privatkunden. Doch diese werden kommen, wie DHL in seiner Mitteilung schreibt. „Die neuen Paketpreise für Privatkund:innen werden zu einem späteren Zeitpunkt kommuniziert“, so das Unternehmen wörtlich in seiner Pressemitteilung.