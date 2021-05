Beim heutigen DFB Pokalfinale geht es nicht nur um den ersten Titel der roten Bullen, sondern auch um zwei Fan-Welten, die unterschiedlicher nicht sein könnten. Doch nicht nur das birgt Brisanz. Es geht auch darum, wer neben den Bayern die zweite Macht im Deutschen Fußball ist. In der Tabelle ist die Sache klar: Leipzig kann von Dortmund kaum mehr eingeholt werden. Doch der Pokal ist ein anderer Wettbewerb.

DFB Pokalfinale streamen

Das Finale des Fußballpokals des DFB wird von Sky und ARD live übertragen. Wer also ein Abo des Pay-TV-Senders besitzt, hat die Qual der Wahl. Anstoß beim Spiel RB Leipzig gegen Borussia Dortmund ist um 20:45 Uhr. Dann rollt das Leder im leeren Olympiastadion in Berlin. Willst du das Pokalfinale im Radio hören, kannst du bei Amazon Prime Music, WDR Event, MDR Aktuell und beispielsweise RBB Inforadio einschalten.

Leipzig gegen Dortmund und Bundesliga-Finale für unter 10 Euro

Willst du nicht nur das DFB Pokalfinale Leipzig gegen Dortmund live im TV verfolgen, sondern auch die Bundesliga, geht kein Weg an einem Sky-Abo vorbei. Doch warum ein teures Abo für nur noch zwei Spieltage buchen? Die kommenden beiden Spieltage am 15./16. und 22. Mai kannst du mitsamt des Pokalfinales für unter 10 Euro live im Fernsehen verfolgen. Dazu brauchst du lediglich ein Sky Ticket.

Weil nun alle Termine knapp hintereinander anstehen, erschlägst du mit dem Sky Ticket Sport Monat schon für unter 10 Euro alle Bedürfnisse. Es gibt eine Einschränkung, die jedoch gerade zum Bundesligafinale verschmerzbar ist: Mit dem Sky Ticket Sport Monat bekommst du keine Einzelspiele zu sehen. Bei so vielen Entscheidungen in der Tabelle sind aber fast alle Spiele gleich wichtig. Also ist die Konferenz ein tolles Mittel, alles im Blick zu behalten. Willst du das Finale der Champions League auch noch in dein Paket schnüren, reicht das Sky Ticket Sport Monat aber nicht aus. Dann musst du ein Regal höher greifen, um alle Spiele bei Sky sehen zu können. Dann kostet das Ganze jedoch knapp 30 Euro.