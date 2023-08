Deutschland verliert bekannte Fluggesellschaft

Schon bald wird in Deutschland eine bekannte Fluggesellschaft die Segel streichen: Eurowings Discover. Allerdings nicht, um komplett vom Markt zu verschwinden. Vielmehr geht es im Zuge eines Marken-Updates unter neuem Namen weiter. Die direkte Lufthansa-Tochter mit Heimat in Frankfurt am Main, die primär touristische Ziele anfliegt, soll stärker von Eurowings abgegrenzt werden und künftig unter dem Namen Discover Airlines operieren. Das soll die Gefahr einer Verwechslung minimieren.

Aus Eurowings Discover wird Discover Airlines

Laut eines Berichts des Branchenmagazins fvw findet die Umbenennung schon im September statt. Namentliche Quellen nennt fvw nicht, beruft sich aber auf Lufthansa-Kreise. Schon im vergangenen Monat erfolgte eine Anmeldung von Discover Airlines beim Marken- und Patentamt. Im Internet sind zudem schon Grafiken im Umlauf, die zeigen sollen, welches Design die Flugzeuge von Discover Airlines in Zukunft tragen. Der Name Eurowings wird demnach in Zukunft aus dem Logo komplett verschwinden. Offiziell wird eine Vorstellung von Discover Airlines im September erwartet. Möglich erscheint, dass die Airline im Alltag unter dem Namen „Discover“ agiert.

Abgrenzung von Eurowings kommt

Was viele Reisende nicht wissen: Operativ hat Eurowings Discover, gegründet mitten in der Coronapandemie im Jahr 2021, mit der in Köln beheimateten Eurowings wenig bis nichts zu tun. Während Eurowings im europäischen Punkt-zu-Punkt-Verkehr unterwegs ist, soll sich Discover Airlines in erster Linie im Segment der Privat- und Urlaubsreisen positionieren. Und das nicht nur kontinental, sondern auch mit Blick auf touristisch attraktive Ziele in Übersee. Damit macht Discover (Airlines) unter anderem auch Condor massiv Konkurrenz.

Dass es zu einer Namensänderung kommen wird, hatte Eurowings Discover übrigens schon mehrfach angedeutet. Denn eigentlich hätte die Airline nie unter diesem Namen starten sollen. Weil in der Coronapandemie aber einfach kein Geld für den Start und die Etablierung einer neuen Marke vorhanden war, hatte man sich im Lufthansa-Konzern fast notgedrungen dazu entschieden, sich bei der Discount-Tochter Eurowings zu bedienen. Diese Übergangslösung soll schon bald Geschichte sein.