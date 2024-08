Der hässlichste Film des Jahres: Ab September bei Netflix

Joseph McGinty Nichol, besser bekannt als McG, zählt zu den bekanntesten Hollywood-Köpfen. Er ist ein erfahrener Regisseur, Film- und Fernsehproduzent. Anfang der 2000er Jahre sorgt McG mit Filmen wie „3 Engel für Charlie“ für Aufsehen. Dann, im Jahr 2009, folgt mit „Terminator: Die Erlösung“ ein weiterer globaler Erfolg. Zugleich hat McGinty mit dem Actionfilm eine der bekanntesten Science-Fiction-Sagen der gesamten Kinogeschichte erweitert. Mitte September erscheint auf Netflix ein neuer Spielfilm des Hollywood-Regisseurs.

„Ugly – Verlier nicht dein Gesicht“: Worum geht es?

„Ugly – Verlier nicht dein Gesicht“ nennt sich der neue Netflix-Film. Basierend auf dem gleichnamigen Bestseller-Roman des US-amerikanischen Schriftstellers Scott Westerfeld spielt das Filmdrama 300 Jahre in der Zukunft. In einer dystopischen Zukunft ist Schönheit das A und O. Alle Jugendlichen unterziehen sich zu ihrem 16. Geburtstag einer aufwendigen Schönheitsoperation, die sie zu sogenannten Pretties macht. Erst nach dieser großen ästhetischen Behandlung dürfen sie nach Pretty Town ziehen.

Tally Youngblood, verkörpert von Joey King, steht kurz vor ihrem Eingriff und kann es kaum erwarten, endlich ein Teil der schönen Gesellschaftsgruppe zu werden. Als sie jedoch auf einen Rebellen trifft, gespielt von Chase Strokes, der sich von den ganzen Idealen distanziert, öffnet er Tally langsam die Augen. Im Teaser-Trailer zum Blockbuster sagt Tally sogar: „Irgendwas an diesem Ort ist nicht das, was es vorgibt, zu sein.“ Am 13. September feiert der neue Film „Ugly – Verlier nicht dein Gesicht“ unter Regie Joseph McGinty Nichol auf Netflix seine Premiere.

Hier kannst du dir den ersten Trailer zum Netflix-Drama „Ugly – Verlier nicht dein Gesicht“ anschauen:

Empfohlener redaktioneller Inhalt Dieser externe Inhalt von YouTube ergänzt den Artikel. Du hast die Wahl, ob du diesen Inhalt laden möchtest. Externer Inhalt

Wer spielt in dem neuen Netflix-Film mit?

Während Joey King, bekannt aus Filmen wie „The Kissing Booths“ oder auch „A Family Affair“, in die Rolle von Tally Youngblood hüpft, gehören nicht nur Chase Strokes, sondern auch Brianne Tju, Keith Powers, Laverne Cox und viele mehr zur Besetzung.