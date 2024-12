Es waren starke Zahlen, die die drei Mobilfunknetzbetreiber Telekom, Vodafone und O2 in den vergangenen Tagen vorlegten: Wie zu erwarten war, ist das Datenvolumen in Deutschland weiter gewachsen. So berichtete Vodafone ein Wachstum um 27 Prozent gegenüber dem Vorjahr auf 3,14 Milliarden Gigabyte. Telekom-Kunden generierten 3,81 Milliarden Gigabyte Datenaufkommen und O2 berichtet für die ersten elf Monate des Jahres 5 Milliarden Gigabyte. Hinzu kommen noch jene Daten, die 1&1-Kunden übertragen. 1&1 hat keine Zahlen für 2024 berichtet. In Summe dürften somit die 12 Exabyte in diesem Jahr geknackt haben.

Doch was bedeutet das für dich? Auch du solltest regelmäßig überprüfen, ob dein Handyvertrag und das darin enthaltende Datenvolumen für dich noch ausreichen. Ein Beispiel: Hatte ein Vodafone-Vertragskunde 2023 im Monatsdurchschnitt 11,15 GB verbraucht, erhöhte sich dieser im aktuellen Jahr um 30 Prozent auf 14,5 GB.

Auf das gesamte Datenvolumen und alle Nutzer heruntergebrochen ergeben sich leicht andere Zahlen. Pro Nutzer und Monat entspricht dies einem durchschnittlichen Datenvolumen von 9,3 Gigabyte und damit einem Plus von knapp 30 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Dies zeigt die neueste Analyse von Dialog Consult im Auftrag des Branchenverbandes VATM.

Auch die Nutzung des 5G-Netzes sei gestiegen. Innerhalb eines Jahres hat hier das Datenvolumen deutlich um 1,9 Exabyte auf 2,8 Exabyte zugenommen. Das entspricht einem Wachstum von 211 Prozent. Damit wird im Jahr 2024 fast ein Viertel (23,5 Prozent) des mobilen Datenverkehrs über die 5G-Mobilfunknetze übertragen. „Ein enormer Schub und ein enormer Datenhunger der Deutschen“, betont Frederik Ufer. Er ist Chef des Branchenverbandes VATM, der weite Teile der Branche vertritt.

Wie viel Datentraffic du nun persönlich brauchst, wird natürlich von deinem Nutzungsverhalten bestimmt. Nutzt du dein Smartphone nur für einige WhatsApp-Nachrichten, kommst du weiterhin mit einem kleinen Datenpaket von 1 GB aus. Bist du indes viel im Netz unterwegs, schaust Videos und überträgst auch Daten vom Laptop über das Handynetz, wird der Durchschnitt von 9,3 GB für dich nicht ausreichen. Übliche Datengrößen für Intensivnutzer sind heute Tarife mit einem Datenvolumen zwischen 30 und 80 GB, die du in allen Netzen findest. Eine unlimitierte Flatrate hingegen benötigen nach unserer Einschätzung die wenigsten Nutzer wirklich. Allerdings ist die Nutzung des mobilen Internets damit natürlich deutlich entspannter.

