Das nächste Battlefield enttäuscht schon vor dem Release

Über das nächste Game ist noch nicht viel bekannt. Allerdings sind die Erwartungen der Fans diesmal besonders hoch, denn nach Battlefield 2042 hoffen sie auf ein besonders gutes Spiel. Um diesen Erwartungen gerecht zu werden, experimentieren die Entwickler scheinbar aktuell mit einer Vielzahl von Ideen. Andrew Wilson, der CEO von EA, nennt das Spiel die höchste Priorität von EA und deutet große Veränderungen an.

Könnte Battlefield Open-World werden?

In einer mittlerweile gelöschten Stellenausschreibung ist die Rede von Open-World. Das Studio sucht einen Senior Environment Artist, der am neuen Battlefield arbeiten soll. Erfahrung mit Open-World ist in der Stellenausschreibung als ein Plus vermerkt. Manche Spieler vermuten deswegen, dass das Spiel zumindest Open-World Elemente beinhalten könnte. Immerhin ist es wahrscheinlich, dass EA und DICE einige große Änderungen machen werden, um ein ähnliches Schicksal wie das von Battlefield 2042 zu verhindern.

Die Open-World Idee trifft bei Spielern jedoch nicht auf Zustimmung. Einige Nutzer meinen, Open-World würde Battlefield langweilig machen. Andere sind schlichtweg skeptisch, da es sich um eine so große Änderung handeln würde. Spieler sollten sich zum jetzigen Zeitpunkt allerdings keine zu großen Sorgen machen. EA hat bislang auf keine Art und Weise bestätigt, dass das neue Spiel ein Open-World Spiel sein wird.

Es ist wahrscheinlicher, dass das Spiel einen Battle Royale Modus beinhalten könnte, in dem die Open-World Elemente ins Spiel kommen. Damit möchte man laut Industry Insider mit Call of Duty: Warzone konkurrieren. Dass die Kampagne des nächsten Battlefield Open-World ist, ist hingegen eher unwahrscheinlich. Bis Gewissheit darüber herrscht, wie das neue Battlefield aussehen wird, müssen sich Spieler vermutlich noch einige Zeit gedulden.