Das letzte gute Assassin's Creed-Spiel ist gerade so günstig wie nie zuvor

Ubisoft, das Studio hinter der Assassin’s Creed-Reihe, steckt aktuell in großen Schwierigkeiten. Ein ausschlaggebender Grund für die Probleme sind schlichtweg schlechte Spiele. Gerade die beliebte Assassin’s Creed-Reihe hat in den letzten Jahren unter schlechter Qualität leiden müssen. Auch für den nächsten Teil der Reihe, der im Februar auf den Markt kommen soll, sieht es nicht gut aus. Im Oktober kam jedoch ein AC-Game raus, das zu seinen Wurzeln zurückgekehrt ist. Jetzt kannst du dir das Spiel zum Bestpreis sichern.

Assassin’s Creed Mirage im Steam Winter-Sale

Assassin’s Creed Mirage wird von vielen als das letzte gute AC-Spiel gesehen. Es beinhaltet wieder mehr Elemente aus den frühen Titeln der Reihe und sorgt so für lang ersehnte Nostalgie. Viele Spieler kritisieren die Richtung, in die sich moderne AC-Spiele entwickelt haben. Mirage ist dementsprechend der Versuch Ubisofts, auf die Wünsche der Spieler zu hören.

In diesem Spiel schlüpfst du in die Rolle von Basim. Er ist ein Straßendieb, der in der belebten Metropole Bagdad im neunten Jahrhundert nach Antworten und Gerechtigkeit sucht. Eine mysteriöse Organisation verhilft ihm dazu, ein Meister-Assassine zu werden. Der Fokus des Spiels liegt vor allem auf Parkour durch die Stadt und tollem Stealth-Gameplay. Des Weiteren wirbt das Spiel mit einer Stadt, die auf jede Bewegung deines Charakters reagiert und sich an dich anpasst.

Mirage ist das letzte gute AC-Game.

Assassin’s Creed Mirage hat von Kritikern sehr gute Bewertungen erhalten. Auch bei Steam empfiehlt die Mehrheit der Gamer das Spiel. Gerade der Aspekt der Nostalgie findet immer wieder Erwähnung. Normalerweise kostet AC Mirage 50 Euro. Noch bis zum 2. Januar kannst du dir das Spiel allerdings im Steam Winter-Sale für nur 20 Euro sichern. Das ist ein Rabatt von satten 60 Prozent und der Bestpreis des Spiels. Günstiger war es noch nie. Mittlerweile ist das Spiel sogar mit dem Steam Deck kompatibel.