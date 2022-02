Das geht nur in Deutschland: Diese Krankenkasse bringt Fax-Funktion für App

Die Techniker Krankenkasse bietet schon lange eine App an, die die Kommunikation zwischen dir als Versichertem und der Krankenkasse schneller sowie auch einfacher gestalten soll. Digital Rezepte einzureichen oder Bonus-Punkte sammeln – alles kein Problem. Nun kommt ein neuer Service dazu, der jedoch einen mit einem lachenden und weinenden Auge zurücklässt.

Techniker Krankenkasse: Dieser Service bringt zum Lachen

Hast du die App der Techniker Krankenkasse auf deinem Handy installiert, ist es in Zukunft kein Problem mehr, wenn du deinen Versichertenausweis bei einem Arztbesuch oder Ähnlichem Zuhause vergessen hast. Die neue Funktion fängt dich in diesem Fall auf – doch nicht so, wie du denkst. Die Krankenkasse hat nicht etwa eine digitale Version deines Ausweises in die App implementiert. Nein, du kannst jetzt auf das gute, alte Fax zurückgreifen, wie Golem unter Berufung auf ein Mitgliederschreiben berichtet.

Du musst dafür weder nach Hause gehen, noch ein Faxgerät kaufen. Du öffnest dafür einfach die App. Dort kannst du über die neue Funktion per Fax einen Nachweis über deine Mitgliedschaft bei der TK an die Arztpraxis zukommen lassen – und das in Windeseile. Wie steht es um den Datenschutz? Hier meint die Techniker Krankenkasse, dass sie aus Datenschutzgründen nur an Nummern von Arztpraxen faxen, die sie kennen. Unverschlüsselt bleibt das Fax mit deinen Versichertendaten dennoch.

Doch es gibt eine Alternative: Ist die Arztpraxis der Techniker Krankenkasse unbekannt, kannst du den Nachweis auch als pdf-Datei aus der App herunterladen. Die Krankenkasse informiert ihre Mitglieder derzeit per Schreiben über die neue Servicefunktion.

Funktion spiegelt katastrophale Situation in Deutschland wider

Faxen per App. Diese „Digitalisierung“ kann nur in Deutschland geschehen – und sie wird wieder einmal ad absurdum geführt. Dennoch spiegelt dies die technische Situation in deutschen Arztpraxen, Behörden und Co. wider: Die Entwicklung hat dort zum größten Teil nicht stattgefunden. Das zeigt nicht nur diese neue Servicefunktion, sondern auch andere Beispiele der Digitalisierung im medizinischen Bereich. Zu nennen wäre etwa das E-Rezept, das aufgrund technischer Mängel und fehlender Ausstattung auf unbestimmte Zeit verschoben wurde. Oder gar die Tatsache, dass gehörlose Menschen in einer Notsituation Faxen anstatt per App mit dem Notdienst kommunizieren müssen.

Hinzukommen zahlreiche Regierungsprojekte, die das digitale Zeitalter nach Deutschland bringen sollen, aber zum großen Teil scheitern. Darunter fallen der komplizierte E-Personalausweis, Andreas Scheuers (CSU) eingestellte ID Wallet und letztlich auch die Corona-Warn-App.