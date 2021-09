Totales Versagen: Scheuers Führerschein-App nach wenigen Tagen offline

Vor einer Woche hat Bundesminister für Verkehr und digitale Infrastruktur Andreas Scheuer (CSU) den digitalen Führerschein präsentiert. Die Freude über die Neueinführung hielt jedoch nur kurz an, denn bei einem Gros der Nutzer ließ sich die benötigte Anwendung „ID Wallet“ nicht einmal einrichten, geschweige denn ordnungsgemäß verwenden. Anwender berichteten von Abstürzen, außerordentlich langen Ladezeiten und Fehlermeldungen. In einem Selbstversuch konnten wir besagte Probleme bestätigen. Die Folge: eine Bewertung von 1,1 von 5 Sternen in Googles Play Store. Seither hat sich die Situation weiterentwickelt, allerdings nicht so wie gewollt.

Digitaler Führerschein ist nicht sicher

Grundsätzlich sieht die Funktionsweise des Systems wie folgt aus: Nutzer 1 möchte Nutzer 2 identifizieren. Zu diesem Zweck stellt er ihm einen QR-Code zur Verfügung, der die Informationen an einen Server weiterleitet. Der Server kontaktiert Nutzer 2 und fragt nach, ob Nutzer 1 die benötigten Ausweisdaten einsehen darf. Wenn Nutzer 2 der Anfrage zustimmt, werden die Daten mitsamt verifizierbaren Signaturen an Nutzer 1 weitergeleitet.

Auf den ersten Blick scheint das Konzept des digitalen Führerscheins sinnvoll zu sein, doch laut der Sicherheitsforscherin Lilith Wittmann ermöglicht es sogenannte Man-in-the-Middle-Angriffe. Dabei tauschen Hacker einen QR-Code aus und leiten die Ausweisdaten über einen eigenen Server. Auf diese Weise kommen sie in den Besitz eines verifizierten Datensatzes. Für Betroffene ist es derweil „absolut nicht nachvollziehbar“, an wen die Ausweisdaten geschickt wurden. Diese könnten im Anschluss zum Zweck des Identitätsdiebstahls über das Darknet verkauft werden.

Drastische Maßnahmen seitens der Bundesregierung

Die Verantwortlichen des digitalen Führerscheins reagierten auf die Probleme rund um die neue ID Wallet-App, indem sie diese kurzerhand aus den Stores entfernen ließen. Auf der Seite der Bundesregierung heißt es dazu: „Um das System auf höhere Nutzlasten auszulegen und den Sicherheitshinweisen nachzugehen, werden in den nächsten Wochen umfangreiche weitere Tests durchgeführt.“ In „wenigen Wochen“ soll die Anwendung allerdings wieder verfügbar sein. Welche Vorteile sich durch den digitalen Ausweis ergeben, haben wir in einem separaten Beitrag erörtert: