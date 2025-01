Cyberflop: Tesla bekämpft erstaunliche Cybertruck-Flaute

Der Cybertruck sollte für Tesla eigentlich ein echtes Erfolgsprodukt werden. In Nordamerika, wo Pickups eine große Fangemeinde haben, sollten jährlich Hunderttausende Einheiten verkauft werden. Doch ganz so erfolgreich, wie es sich Tesla-Chef Elon Musk einst ausgemalt hat, ist das drei Tonnen schwere E-Auto nicht. Bei Weitem nicht. Im Gegenteil: Schon 14 Monate nach der Markteinführung gibt es jetzt erste Rabatte auf den als „Mini-Panzer“ verschrienen Wagen, um der überschaubaren Nachfrage entgegenzuwirken. Ein für Tesla ziemlich ungewöhnlicher Schritt.

Tesla Cybertruck: Bis zu 2.630 Euro Rabatt

Vorführmodelle des Tesla Cybertruck werden in den USA jetzt mit einem Rabatt in Höhe von 2.630 US-Dollar verkauft. Auf die Serienmodelle des Pick-ups gibt es immerhin noch 1.600 Dollar Preisnachlass. Die Cash-Preise für das Modell „All-Wheel Drive“ beginnen in den USA bei 74.490 Dollar, das Topmodell „Cyberbeast“ kostet mindestens 94.490 Dollar. Karl Brauer, Analyst bei iSeeCars, sagte jetzt gegenüber Automotive News: „Ich glaube, der Cybertruck lässt sich jetzt offiziell als Flop bezeichnen.“

Laut übereinstimmenden Medienberichten wurden im vergangenen Jahr in den USA lediglich rund 39.000 Cybertrucks neu zugelassen. Vergleichsweise mau, wenn man berücksichtigt, dass das Auto mit über einer Million Reservierungen zu einer Art Bestseller von Tesla werden sollte. Offenbar sind viele Interessenten abgesprungen, nachdem es Berichte über teils haarsträubende Mängel bei der Verarbeitung gegeben hatte. Auch hinsichtlich der Sicherheit gab es Defizite. Und nicht zuletzt schreckt natürlich unter dem Strich auch der hohe Preis für das wuchtige E-Auto ab.

Neues Basismodell als Hoffnungsträger

Fakt ist: Von seinem Ziel, jährlich 250.000 bis 500.000 Cybertrucks zu verkaufen, ist Tesla weit entfernt. Robby DeGraff von AutoPacific sagte gegenüber Automotive News: „Die ursprünglichen Verkaufsziele für den Cybertruck, die Musk vor Jahren ausgerufen hat, sind nicht weniger als lächerlich.“ Und weiter: „Es ist einfach ein dummes Produkt, von oben bis unten.“ Abzuwarten bleibt, wie sich die Verkaufszahlen entwickeln, wenn im weiteren Jahresverlauf ein deutlich preiswerteres Cybertruck-Modell auf den Markt kommt. Die neue Basisversion soll „nur noch“ knapp 63.000 Dollar kosten.