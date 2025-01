SUVs waren auch 2024 das mit Abstand beliebteste Pkw-Segment in Deutschland. Fast 850.000 Neuzulassungen weist das Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) für das vergangene Jahr in Deutschland aus. Das entspricht einem Marktanteil von rund 30 Prozent. Zum Vergleich: Kompaktwagen kamen als Nummer 2 aller hierzulande verfügbaren Pkw-Segmente nur auf knapp 527.000 Neuzulassungen. Da verwundert es wenig, dass BYD den Jahresauftakt nutzt, um ein kleines, vollständig elektrifiziertes Stadt-SUV für den deutschen Markt anzukündigen. Wohl schon im Laufe des ersten Quartals, der Hersteller geht gegenwärtig von März aus, soll es den neuen BYD Atto 2 zu kaufen geben.

BYD Atto 2: Kleiner Akku für einen kleinen Preis

Zum Marktstart soll es das neue E-Auto in nur einer Batteriegröße zu kaufen geben. Die Basisversion des BYD Atto 2 wird zugunsten eines möglichst niedrigen Preises mit einer nur 45 Kilowattstunden (kWh) großen Lithium-Eisenphosphat-Batterie (LFP) ausgestattet sein. Das reicht laut WLTP-Norm für eine Reichweite von 312 Kilometern. Für den Stadt- und Regionalverkehr ausreichend, für die Langstrecke auf der Autobahn weniger. Dort wird es nämlich erfahrungsgemäß nur für 200 bis 250 Kilometer reichen.

BYD Atto 2: City-SUV auch für Deutschland.

Hinsichtlich der Leistung wird der 4,31 Meter lange und 1,68 Meter hohe BYD Atto 2 mit 130 kW (177 PS) über die Vorderräder angetrieben. Dabei setzt der Hersteller auf einen für seine Klasse recht langen Radstand von 2,62 Metern. Im Innenraum ist nicht nur ein horizontal ausgerichtetes Center-Display an der Mittelkonsole zu finden, sondern auch ein digitales Kombiinstrument hinter dem Lenkrad. Das Exterieur ist am Heck durch einen prägnanten Dachspoiler gekennzeichnet. Der Kofferraum wird ein Ladevolumen von knapp 400 Litern bieten, das sich durch Umklappen der Rückbank auf bis zu 1.340 Liter erweitern lässt. Damit kommt das bisher kleinste E-Auto von BYD für den hiesigen Markt in etwa auf ein Niveau des Volkswagen ID.3 (Test).

Preis könnte bei rund 30.000 Euro starten

BYD selbst möchte mit dem Atto 2 nach eigenen Angaben ein preiswertes Fahrzeug für den urbanen Verkehr anbieten. Über den finalen Preis für den neuen Crossover schweigt sich der chinesische Hersteller aber noch aus. Erwartet wird aber ein Einstiegspreis von rund 30.000 Euro, um unter anderem dem Kia EV3 Konkurrenz machen zu können. Zu einem späteren Zeitpunkt im laufenden Jahr ist geplant, das E-Auto auch mit einer größeren Batterie und einer entsprechend höheren Reichweite anzubieten. Serienmäßig ist der Pkw übrigens in Grau lackiert, drei weitere Farben (Grün, Weiß und Schwarz) stehen optional zur Verfügung.