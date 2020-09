Am Donnerstag haben unter anderem Minister für Verkehr des Landes NRW Hendrik Wüst, Oberbürgermeister der Bundesstadt Bonn Ashok-Alexander Sridharan sowie SWB-Bus-und-Bahn-Geschäftsführerin Anja Wenmakers im Rahmen eines offiziellen Events das Projekt BONNsmart vorgestellt. Dabei handelt es sich um das innerhalb der Landesgrenzen erste kontaktlose Ticketing-System, welches in allen 230 Bussen und 99 Bahnen des Bonner Verkehrsbetriebes (SWB) verbaut wurde. Das Projekt erhielt einen Förderschein in Höhe von rund 500.000 Euro für die Umsetzung vom NRW-Verkehrsministerium und geht bereits in Kürze an den Start.

„Wir wollen mehr Fahrgästen ein besseres Angebot im ÖPNV machen. Deshalb machen wir es den Kunden so leicht wie möglich, Bus und Bahn zu fahren. Mit dem eTicketing-System BONNsmart wird Mobilität einfacher, sicherer und sauberer. So ein Zukunftsprojekt unterstützen wir gern“, sagt Hendrik Wüst.

Wie funktioniert das neue System?

Zunächst wurden alle Busse und Bahnen mit stationären Prüfgeräten, sogenannten Validatoren, ausgestattet. Diese ähneln in ihrer Funktionsweise den bereits bekannten Bezahlterminals in Geschäften. Fahrgäste halten beim Einstieg deine Kredit-, Giro beziehungsweise Debitkarte oder auch ein Smartphone an den Validator. Diese werden per NFC erfasst (sofern sie kontaktloses Bezahlen unterstützen) und die dazugehörigen Daten gespeichert. Beim Ausstieg musst das Terminal dann erneut ansteuert werden, damit die Fahrt als beendet festgehalten wird. Anschließend werden die übermittelten Daten mithilfe des Hintergrundsystems FareGo Cloud des Projektpartners Scheidt & Bachmann weitergeleitet und es wird automatisch der beste Preis für die gefahrene Strecke berechnet. Doch wie sieht es aus, wenn man mehrmals umsteigen muss?

Auch das hat die SWB bedacht. Darum erfolgt die Abbuchung erst am Ende des Abrechnungstages. Solltest du innerhalb dieses Tages viel gefahren sein, berechnet dir das System beispielsweise ein günstigeres Tagesticket anstelle von 20 Kurzstrecken-Tickets. Du zahlst stets den besten Preis – zumindest abseits von beispielsweise Monatskarten. Und falls du kontrolliert wirst, musst du lediglich dein Zahlungsmittel, also deine Kreditkarte oder dein Smartphone, an das Kontrollgerät halten.

Best-Price-Prinzip gilt nicht immer

Obgleich das neue System an sich sehr interessant sein mag, verfügt es auch über gewisse Schwächen. So sind im Bonner Stadtgebiet nicht nur öffentliche Verkehrsmittel der Stadtwerke unterwegs. Auch die Busse zahlreicher anderer Unternehmen drehen hier ihre Runden, und diese wurden nicht mit Validatoren ausgestattet. Unterm Strich bedeutet dies, dass Reisende solche Fahrten wie gehabt bezahlen müssen. Zudem werden sie auch nicht durch das neue Ticketing-System erfasst. Als Antwort auf unsere diesbezügliche Anfrage erhielten wir die Bestätigung, dass eine Bestpreisabwicklung mit Umstieg in einen Bus oder eine Bahn anderer Verkehrsunternehmen nicht möglich sei. Entsprechend könnten Nutzer des neuen Systems beispielsweise gezwungen sein, drei Kurzstreckentickets anstelle eines einzelnen 1b-Tickets zu erwerben. Doch solche Fahrten dürften eher die Ausnahme darstellen. Ansonsten gilt, wie bereits erwähnt, der beste Preis.

Wie sicher ist das Ticketing-System?

Laut Angaben der SWB sind die abgerufenen Karteninformationen mit einer PIN geschützt und werden verschlüsselt und anonym übertragen. Bei Smartphones und Wearables werden indes sogenannte „Tokens“ generiert und anstelle der echten Kartennummern auf den Geräten gespeichert. Im Grunde entspricht der Sicherheitsstandard dem kontaktlosen Bezahlvorgang in Geschäften, allerdings ist auch dieser nicht unüberwindbar, wie Forscher der ETH Zürich kürzlich bewiesen haben. Das gilt jedoch auch für alle anderen an das Netz angeschlossenen Bezahlsysteme.

Das Pilotprojekt startet zunächst mit den Strecken der SB 60 Flughafen – Bonn Innenstadt und der Stadtbahnlinie 66 ICE Bahnhof Bonn/Siegburg – Bonn. Danach wird der Dienst in ganz Bonn verfügbar sein. Verbaute, noch inaktive Validatoren finden sich allerdings bereits jetzt auch in anderen Bahnen, wie der Linie 16.