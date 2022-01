BMW X2 jetzt als edles Sondermodell erhältlich - da ist Gold dran

Fans von BMW dürfen sich auf ein neues Sondermodell freuen. Der Kompakt-SUV BMW X2, der als Plug-in-Hybrid (PHEV) schon im Juni 2020 als BMW X2 xDrive25e neu vorgestellt wurde, kommt in Kürze in der besonderen Edition GoldPlay in den Handel. Besonders machen das Fahrzeug die exklusive Außenfarbe San Remo Grün metallic (optional stehen weitere Farben zur Verfügung), insbesondere aber die vergoldeten Akzente, die an verschiedenen Stellen des Fahrzeugs zum Vorschein kommen. Etwa an den Spiegeln, an der BMW Niere an der Front und an den Felgen.

Sondermodell mit sportlichen M-Komponenten

Das Sondermodell kombiniert exklusive Exterieur- und Interieurmerkmale mit den Design- und Ausstattungsumfängen des bei vielen BMW-Fans beliebten M Sportpakets. Dazu gehören unter anderem ein M Sportfahrwerk einschließlich Tieferlegung des Fahrzeugs um 10 Millimeter und eine M Sportlenkung. Serienmäßig ist das Fahrzeug mit 19 Zoll großen Felgen unterwegs, optional ist auch eine 20-Zoll-Bereifung erhältlich. Ein weiteres exklusives Merkmal sind die in Gold gehaltenen Grafikfolierungen im Bereich der Türen sowie der vorderen und hinteren Seitenwände.

Im Innenraum des BMW X2 dürfen sich Käufer der GoldPlay-Edition unter anderem über ein M Lederlenkrad mit Multifunktionstasten und M Edelstahlpedale freuen. Und natürlich dürfen bei all den M-Komponenten auch die zugehörigen Sportsitze mit besonders ausgeprägten Seitenwangen und integrierten Kopfstützen für Fahrer und Beifahrer nicht fehlen. Dabei wird die schwarze Färbung durch goldgelbe Kontrastnähte optisch hervorgehoben, die unter anderem auch an der Instrumententafel und der Mittelkonsole in Erscheinung treten. Und natürlich darf auch das passende M-Emblem auf den Sitzen nicht fehlen.

Auch im Innenraum des X2-Sondermodells kommt „Gold“ zum Vorschein – in Form von goldgelben Verzierungen.

Teil der Serienausstattung des BMW X2 Edition GoldPlay sind unter anderem LED-Scheinwerfer mit integriertem Schlechtwetterlicht, eine automatische Heckklappenbetätigung, eine 2-Zonen-Klimaautomatik und ein Lichtpaket mit Türgriff-, Vorfeld-, Türspiegel- und Ausstiegsbeleuchtung. Eine nette Spielerei ist auch die Logo-Projektion, die ein „X2“-Logo aus dem Außenspiegel der Fahrerseite auf den Boden wirft. Für Sicherheit sorgen unter anderem eine Geschwindigkeitsregelanlage mit Bremsfunktion, Parksensoren am Heck und eine Verkehrszeichenerkennung.

Ausgestattet mit fünf Türen kommt beim neuen BMW-Sondermodell mit PHEV-Antrieb an der Vorderachse ein ganz klassischer Verbrennungsmotor zum Einsatz. Das Heck wiederum wird von einem Elektromotor angetrieben. Während der Ottomotor über ein 8 Gang Steptronic Sport Getriebe eine Leistung von 162 kW (220 PS) entfalten kann, bringt es der Elektromotor auf maximal 70 kW (95 PS).

Die rein elektrische Reichweite über die 10 kWh große Batterie gibt BMW mit maximal 57 Kilometern an. Eine Beschleunigung von 0 auf 100 km/h gelingt BMW zufolge in 6,8 Sekunden, die Höchstgeschwindigkeit liegt bei 195 km/h. Aber nur dann, wenn der Verbrenner zum Einsatz kommt. Mit E-Motor bist du mit maximal 135 km/h unterwegs. Optional kann man sich für einen Allradantrieb entscheiden.

Die Extras des BMW X2 Edition GoldPlay im Überblick.

.In den Handel soll der BMW X2 xDrive25e Edition GoldPlay ab März 2022 kommen. Der Preis für das PHEV-Modell liegt bei mindestens 53.050 Euro. Du musst dich aber nicht zwingend für die Plug-in-Hybrid-Ausführung entscheiden. Denn die Edition GoldPlay steht auch für alle anderen verfügbaren Antriebsvarianten des Kompakt-SUVs zur Verfügung. Im günstigsten Fall gibt es das Fahrzeug dann für 44.750 Euro, es sind aber auch bis zu 59.900 Euro in der Basisausstattung möglich. Übrigens: Die polarisierenden Gold-Akzente sind kein Muss. Wer sie nicht mag, kann sie bei einer Bestellung des Fahrzeugs auch abwählen.