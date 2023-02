Jetzt kostenlos: Eines der besten Open-World-Spiele der Welt

Aktuell hast du die Möglichkeit, dir “Dishonored: Death of the Outsider” und „City of Gangsters“ im Epic Games Store kostenlos zu sichern. Am 09. Februar um genau 17:00 Uhr werden die Spiele dann von einem neuen Spiel abgelöst, das wieder eine Woche lang im Angebot bleibt. Das Spiel dieser Woche hat es wirklich in sich.

Jetzt im Epic Games Store Angebot: „Dishonored“

Bei „Dishonored: Tod des Outsiders“ handelt es sich um eine Standalone-Erweiterung zu einem der besten Meuchelmörder- respektive Schleich-Spiele aller Zeiten: Dishonored 2. Den Plot des Hauptspiels muss man allerdings nicht kennen, um die Story der sechs bis acht Stunden langen Erweiterung nachvollziehen zu können. Und bereits an der Stundenzahl merkt man: Bei diesem Spiel handelt es sich um mehr als um ein einfaches DLC. Spieler erhalten eine komplett neue Storyline, neue übernatürliche Fähigkeiten, neue Aufgaben und eine neue, alte Protagonistin: Billie Lurk.

Inhaltlich sind die Ereignisse in Tod des Outsiders nach denen des Hauptspiels angesiedelt. Diese motivieren Lurk, sich der größten Herausforderung ihres Lebens zu stellen: Sie möchte den Outsider, eine gottähnliche Kreatur, töten. Doch wie tötet man einen Gott? Kratos könnte ihr da sicherlich einige Tipps geben, doch leider steht sie allein da. Und ist daher gezwungen, die Antworten in der Welt von Dishonored zu suchen. Und diese überzeugt abermals mit ihrem Steampunk-Charm und der Liebe zum Detail.

Für Freunde von Schleich-Spielen und atmosphärischer Open-World-Games ist „Dishonored: Der Tod des Outsiders“ ein absolutes Muss. Zumal die rund 30 Euro teure Erweiterung nur diese Woche völlig kostenlos angeboten wird. Und das Beste: Lädst du das Spiel in der Gratis-Woche herunter, steht es dir dauerhaft kostenlos zur Verfügung.

Auch kostenlos: „City of Gangsters“

Bist du Fan von Aufbau-Spielen, die Action mit sich bringen, dann ist „City of Gangsters“ genau das richtige für dich. Anders als in den meisten Aufbau-Spielen baust du hier nämlich nicht etwa eine Stadt, oder einen Freizeitpark. Stattdessen dreht sich alles darum, die perfekte kriminelle Organisation aus dem Nichts zu errichten. Viele Spiele lassen dich in die Welt bekannter Mafiosis eintauchen, doch die Möglichkeit deine eigene Mafia zu gründen bietet sich selten.

„City of Gangsters“ ist kostenlos im Epic Games Store.

Das Spiel kostet gewöhnlich satte 30 Euro, ist jedoch diese Woche komplett kostenlos. Zöger also nicht und sicher dir das Spiel, solange es im Angebot ist.

Bald im Epic Games Store Angebot: „Recipe for Disaster“

Nächste Woche geht es weiter mit einer Management-Simulation, die dich den Alltag von Gordon Ramsey hautnah miterleben lässt. Es liegt allerdings an dir, deine Küche in „Recipe for Disaster“ nicht zu einem Fall für Kitchen Nightmares werden zu lassen. In der Welt der Gastonomie geht es oft hektisch zu und alles läuft drunter und drüber. Gleichzeitig musst du dafür sorgen, dass deine Gerichte nicht nur zeitnah, sondern auch korrekt zubereitet serviert werden. Schaffst du es, dem Stress einer professionellen Küche standzuhalten? In dieser Management-Simulation wirst du es herausfinden.

Aktuell kostet dich das Spiel noch 17 Euro, doch schon nächste Woche kannst du es dir komplett kostenlos sichern. Das Spiel ist ab dem 9. Februar um 17:00 kostenlos zu haben und solange du es dir im Zeitraum einer Woche sicherst, kannst du es danach für immer kostenlos spielen.