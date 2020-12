ARD Mediathek stört normale Android-Nutzung: Das ist die Lösung

Mit dem Update auf Version 8.5 hat sich in die Android-App der ARD Mediathek ein Fehler eingeschlichen, der seit Tagen viele Android-Nutzer irritiert. Denn egal, welchen Link sie auf ihrem Smartphone anklicken: Das Handy fragt nach, ob man den Link in der ARD Mediathek öffnen möchte. Auch dann, wenn der Link, der beispielsweise per WhatsApp auf das Handy kam, nicht einmal im Entferntesten etwas mit der ARD zu tun hat.

Was steckt dahinter? Die Antwort: Ein simpler Programmierfehler. Dieser ist der ARD auch seit Tagen bekannt. Man scheint aber nicht in der Lage, diesen Fehler binnen weniger Tage zu beseitigen. Möglicherweise liegt das an der derzeitigen Feiertags- und Urlaubssaison und einer fehlenden Rufbereitschaft der entsprechenden Programmierer.

Denn ursächlich ist tatsächlich nur ein einziges Zeichen: Ein Stern. Dieser Stern dient als Platzhalter und sorgt in der App dafür, dass beispielsweise alle Links nach dem Prinzip a.ardmediathek.de, b.mediathek.de und so weiter nicht einzeln hinterlegt werden müssen, sondern *.ardmediathek.de ausreicht. Die App fragt dich als Nutzer dann bei einem entsprechenden Link, ob du die ARD Mediathek nutzen möchtest, um den Link zu öffnen. Ein Programmierer ist nun aber übers Ziel hinaus geschossen und hat einfach nur einen „*“ an der entsprechenden Stelle eingetragen. Die Folge: Die App fragt bei jedem Link nach.

ARD: So kannst du das Problem beseitigen

Auf Twitter und im PlayStore bestätigt die ARD, ihr sei das Problem bekannt und sie arbeite an einer Lösung. Wenn du darauf nicht warten willst, gibt es ein Workaround. Genau genommen sind es zwei. Zum einen kannst du natürlich die ARD Mediathek von deinem Handy löschen, dann verschwindet auch das Problem. Die andere Variante: Du gehst in deinem Handy in das Menü „Einstellungen“. Dort findest du je nach Handymodell den Punkt „Apps & Benachrichtigungen“, „Apps“ oder „App-Info“.

Rufst du diesen Punkt auf, solltest du als nächstes eine Liste aller Apps auf deinem Handy bekommen. Hier wählst du nun die ARD Mediathek aus. Es öffnet sich ein Menü, in der du der App zahlreiche Berechtigungen geben und entziehen kannst. Einer der Unterpunkte lautet „Standardmäßig öffnen“ oder „Festlegen als Standard“. Diesen klickst du an. Nun solltest du eine weitere Zeile sehen, in der es heißt „Unterstützte Links öffnen“ oder „Zu unterstützende URLs“. Diesen klickst du an und wählst „nicht zulassen“ aus.

Wenn die ARD den Fehler in einigen Tagen korrigiert hat, solltest du diese Einstellungen zurücknehmen. Denn auch bei Links, die sich in der ARD Mediathek öffnen sollen, wird die App nun nicht mehr reagieren.