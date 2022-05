Apple Watch Series 8: Insider macht Hoffnung auf diesen neuen Sensor

Bereits im vergangenen Jahr – noch vor der Präsentation der aktuellen Apple Watch – gab es Berichte, dass die Series 8 einen neuen Sensor erhalten werde. Vor einigen Wochen folgte Bloombergs Mark Gurman mit einem weiteren Bericht, der über das Vorhandensein und die damit verbundenen Features spekulierte.

Apple Watch Series 8 mit Sensor zur Messung der Körpertemperatur

Nun ist es Apple-Analyst Ming-Chi Kuo, der weiteres Öl ins Feuer gießt und sich zu dem Temperatur-Sensor äußert. Gleichzeitig gibt er einen Einblick auf die bisherige Entwicklung der Funktion.

Glaubt man den bisherigen Berichten, scheint es so, als würde der iPhone-Hersteller der nächsten Apple Watch mal wieder einen neuen Sensor spendieren. In einem Twitter-Thread erklärt der Analyst seine Vorhersagen zum Vorhandensein des Thermometers in der Apple Watch Series 8:

Dem Analysten zufolge hatte Apple bereits bei der aktuellen Series 7 mit einem derartigen Sensor experimentiert. Die notwendige Software war jedoch nicht ausgereift genug, um die Anforderungen Apples zu erreichen. Das Unternehmen hatte die Technik im vergangenen Jahr also vorerst auf Eis gelegt und könnte nun in der Series 8 vorgestellt werden.

Das Problem bei der Messung der Körpertemperatur ist die Position der Apple Watch. Am Handgelenk ist eine präzise Messung nicht ohne Weiteres möglich. Daher erfordert es „exzellente Algorithmen“, um dies zu realisieren. Diese sollen laut Kuo in der Apple Watch Series 8 in Kombination mit watchOS 9 nun in greifbarer Nähe sein.

Wir erwarten die Vorstellung der neuen Hard- und Software in der zweiten Jahreshälfte 2022. Traditionell findet die Präsentation zeitgleich mit dem neuen iPhone im September statt.

Apple ist mit dem Problem bei der Series 7 nicht alleine. Wie Kuo berichtet, steht auch Samsung mit der Galaxy Watch 5 vor einem ähnlichen Problem. Die kommende Smartwatch der Südkoreaner könnte ein derartiges Feature ebenfalls nicht erhalten, da die Software noch nicht ausgereift genug ist.