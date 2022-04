Apple verzichtet auf beliebte Funktion in iPhones: Das ist die High-End-Alternative

Seit einiger Zeit gab es Gerüchte, dass Apple in kommenden iPhone-Modellen erneut zum Fingerabdruckleser Touch ID greifen könnte. Dieser sollte in Geräten ab dem Jahr 2023 unter dem Display zu finden sein. Nun ändert Analyst Ming-Chi Kuo jedoch seine Vorhersage und berichtet, dass Apple weder im Jahr 2023 noch 2024 eine derartige Technik einsetzen wird. Touch ID kommt in einigen iPads und dem iPhone SE zum Einsatz. Hier nutzt Apple jedoch die Home-Taste oder Seitentaste.

iPhone auch in Zukunft ohne Touch ID unter dem Display

Glaubt man dem neuen Bericht, hält Apple also offenbar an Face ID fest. Insbesondere nach dem Update auf iOS 15.4 können Nutzer mit einem iPhone 12 oder neuer auch beim Tragen einer Maske ihr Smartphone entsperren, ohne einen PIN-Code eingeben zu müssen.

Die Corona-Pandemie, welche das alltägliche Tragen der Masken notwendig machte, sorgte für lange Zeit für Kritik an Apples Einsatz von Face ID. Die Gesichtserkennung konnten wir für lange Zeit nicht nutzen, weshalb Rufe nach einem iPhone mit Touch ID laut wurden.

Es gab daher im Vorfeld der Vorstellung des iPhone 13 Berichte, dass Apple Modelle des im letzten Jahr vorgestellten Smartphones mit Touch ID getestet habe. Diese haben es – wie wir nun wissen – nicht ans Licht der Öffentlichkeit geschafft.

Gute Nachrichten gibt es hingegen für Fans von Face ID und Displays ohne Notch oder sonstige Aussparungen im Bildschirm. Display-Analyst Ross Young berichtet, dass Apple im iPhone 16 die Gesichtserkennung unter das Display verpackt. Er schließt sich der Meinung an, dass Apple Touch ID nicht ins Display integrieren wird.

Die Displaykerbe oder die angeblich fürs iPhone 14 geplante doppelte Aussparung im Display kann damit erneut reduziert werden. Er erwartet jedoch, dass die Kamera weiterhin ein Loch im Display benötigen wird. Die aktuell verfügbare Technik liefert offenbar noch nicht die von Apple geforderte Qualität.