In Deutschland gibt es immer mehr Zweifel an dem Kommen der Corona-App. Nicht nur technische, sondern auch rechtliche Fragen stehen ungeklärt im Raum. In den USA geht die Partnerschaft zwischen Google und Apple hinsichtlich der Entwicklung einer Plattform zwecks Corona-Bekämpfung munter weiter. Beide Unternehmen gaben im Rahmen einer Pressekonferenz nun Updates bekannt. Im Fokus: die Verbesserung des Datenschutzes.

Corona-App von Google und Apple: Mehr Datenschutz

Das Konzept der Hersteller sieht vor, dass Corona-Apps Begegnungen zwischen Menschen erfassen und anhand der ermittelten Daten warnen, wenn man sich einer infizierten Person genährt hat. Dennoch wollen Google und Apple auch bei der Sammlung von Corona-spezifischen Daten weiterhin die Privatsphäre-Vorgaben der jeweiligen Nutzer berücksichtigen.

Die überarbeitete Version der Plattform soll die Überwachung von einzelnen Nutzern schwieriger gestalten, indem man beispielsweise zusätzliche Informationen, zum Beispiel über Signalstärke von Bluetooth, verschlüsselt. Laut Google und Apple sollen so ein spezifisches Modell und Bewegungsinformationen nicht mehr erkennbar sein. Darüber hinaus sieht man von einem beständigen Bluetooth-Schlüssel ab. Stattdessen schlagen die Unternehmen den Weg der Zufälligkeit ein: Jeder sogenannte „Tracing-Key“ soll auf jedem Gerät täglich zufällig neu generiert werden.

Mehr Spielraum für Entwickler und Behörden

Für die Software sehen Google und Apple darüber hinaus eine spezielle Schnittstelle vor, die sowohl die Bluetooth-Signalstärke als auch die Zeitspanne, Entfernung- und Abstandsmessung zwischen den einzelnen Personen konkretisieren und daraus resultierend optimieren soll. Insgesamt soll die Software Begegnungen nur dreißig Minuten lang aufzeichnen und neue Kontakte alle fünf Minuten ermitteln. Durch die Änderungen sollen nicht nur Behörden, sondern auch Entwickler mehr Spielraum für die jeweilige Corona-App erhalten.

So betonten beide US-Konzerne, dass ausschließlich Gesundheitsämter Zugang zu der Software erhalten. So stellen Apple und Google zwar die Technik und die Implementierung der Schnittstelle in Android sowie iOS bereit. Die Apps kommen allerdings von den jeweiligen Behörden. Man wolle die Anwendungen in App Store beziehungsweise Play Store aufnahmen – sofern sie den Ansprüchen hinsichtlich Privatsphäre, Sicherheit und Datenkontrolle erfüllen. Zudem dürfen die Apps keine Details zum Standort der Nutzer sammeln; die freiwillige Teilnahme an der Datenspende sei grundlegend.

Apple und Google wollen dezentralisierte Datensammlung

Anders als in Deutschland wollen Google und Apple an einem dezentralisierten System festhalten. Die deutsche Regierung fordert rund um das PEPP-PT-Konzept ein zentralisiertes System, was aus Perspektive des Datenschutzes hierzulande scharf kritisiert wird. Bei einer dezentralen Lösung erfolgt die Speicherung ausschließlich auf lokalen Endgeräten, aber nicht auf zentralen Servern.

Die Corona-Apps werden eine Liste mit Beacons, also kleine Bluetooth-Sender, über über positiv getestete Covid-19-Nutzer erhalten. Darüber hinaus gäben die Beacons keine weiteren Informationen für Gesundheitsbehörden preis, so heißt es. Darüber hinaus betonten Apple und Google, dass das Konzept so angelegt sei, dass beide Unternehmen keinen Zugriff auf die Daten der App-Nutzer hätten.

Die Schnittstellen für die Corona-Apps macht Apple für alle iPhones ab iOS 13 verfügbar; Google ist die Voraussetzung Android 6.