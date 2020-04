Hässlich aber hilfreich: Neues Produkt von Apple wichtiger als iPhone

Die Corona-Krise wirkt sich nahezu weltweit auf sämtliche Bereiche aus. Sei es der Lebensstil, die Politik oder die Wirtschaft – es gibt kaum einen Bereich, den die Corona-Krise nicht negativ beeinträchtigt hat. Der beliebte US-Elektronikhersteller Apple will wöchentlich mehr als eine Million Schutzmasken an medizinische Einrichtungen liefern.

Das verkündete Apple-Chef Tim Cook über seinen Social-Media-Kanal auf Twitter. Demnach hätten Apples Design-, Konstruktions-, Verpackungs- und Betriebsteams zusammen mit den Lieferanten des US-Herstellers zusammengearbeitet.

Das Ergebnis stellt eine Maske aus durchsichtigem Plastik dar, welche man so wie Papier flach stapeln und in 100er-Boxen verschicken kann. Sobald das Paket den Zielort erreicht, sollen die Mediziner die Schutzmasken innerhalb von zwei Minuten aufbauen können. Zudem lässt sich die Maske wie ein Gürtel anpassen, sodass sie auf jede Kopfform passen dürfte. Wie die Schutzmaske aussieht, zeigt Tim Cook selbst in einem Video:

Apple is dedicated to supporting the worldwide response to COVID-19. We’ve now sourced over 20M masks through our supply chain. Our design, engineering, operations and packaging teams are also working with suppliers to design, produce and ship face shields for medical workers. pic.twitter.com/3xRqNgMThX