Cewe-Aktion: Postkarten kostenlos gestalten und portofrei verschicken

Ärzte kämpfen derzeit an vorderster Front gegen die Covid-19-Pandemie beziehungsweise ihre Folgen. Doch auch außerhalb der Krankenhäuser geben zahlreiche Menschen ihr Bestes, um andere zu unterstützen – und sei es auch „nur“ durch aufmunternde Worte. Um diese ganz persönlichen Helden zu unterstützen, hat Cewe derzeit die #wirsagendanke-Aktion gestartet.

Kostenlose Postkarten für Freunde und Familie

Wenn du in den Zeiten des Kontaktverbots deinen Liebsten eine Freude machen möchtest, kannst du bei Cewe derzeit kostenfrei eine von insgesamt 100.000 Postkarten gestalten und portofrei verschicken. Dazu musst du zunächst die Cewe-Fotowelt-App für Android oder iOS herunterladen und öffnen. Anschließend wählst du in der Übersicht den Bereich „Postkarten“ und danach die Option „Postkarte Klassik“ aus. Nun folgt die Gestaltung der Postkarte und das Eintragen des Empfängers sowie seiner Adresse. Am Ende wird dir im Warenkorb ein Betrag von 2,29 Euro (inklusive Porto) angezeigt. Im Rahmen der Aktion kannst du diesen jedoch mit dem Code „wirsagendanke“ umgehen. Dieser ist in das Feld „Gutschein-Code“ einzutragen.

Bedingungen der Aktion

Nun zu den Einschränkungen: Zunächst gilt die Aktion natürlich nur solange die angegebenen 100.000 Postkarten nicht aufgebraucht sind oder spätestens bis zum 16. April. Wer teilnehmen möchte, muss ein Konto bei Cewe erstellen; das kann man über die Cewe-Fotowelt-App machen. Teilnahmeberechtigt sind allerdings nur volljährige Personen mit Wohnsitz in Deutschland und auch der Versand erfolgt nur innerhalb der deutschen Bundesländer. Zu guter Letzt darf man natürlich nicht so viele Postkarten verschicken, wie man will. Pro Nutzer kann nur eine Postkarte versandt werden.