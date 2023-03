Apple schwenkt um: Android-Funktion braucht aber noch Jahre

Mit dem iPhone X präsentierte Apple erstmals Face ID. Statt den Finger auf die sperrige Home-Taste zu legen, genügt es auf das Display zu schauen. Egal, ob du dein Smartphone entsperrst oder im Supermarkt mit Apple Pay bezahlst, dein Gesicht reicht aus. Währenddessen finden sich in der Android-Welt bereits seit Jahren Sensoren für den Fingerabdruck unter dem Display. Beide biometrische Lösungen haben ihre Vor- und Nachteile. Neue Berichte, wie etwa ein aktuelles Patent oder Hinweise aus dem Fernen Osten, besagen nun, dass Apple weiterhin an einer ähnlichen Lösung für den Fingerabdruck arbeitet.

Touch ID unter dem Display: Rückkehr weiterhin geplant

So soll Apple bereits im Rahmen der Entwicklung des iPhone 13 an der Rückkehr von Touch ID gearbeitet haben. Dabei handelte es sich nicht etwa um eine separate Taste wie dem Home-Button. Stattdessen testete man eine Variante, die sich unter dem Display befindet und den Finger des Nutzers erkennen soll.

Ein aktuelles Patent gibt Aufschluss darüber, was Apple möglicherweise fürs zukünftige iPhone geplant hat. So soll es nicht nur einfach den Fingerabdruck erkennen können. Es soll beispielsweise in der Lage sein, die Venen sehen zu können. Auch die Erkennung eines Pulses soll Teil des Systems sein. Ist der Finger nass oder trocken? Trägst der Nutzer einen Handschuh? All das soll erkannt werden können.

Bis zur Rückkehr des deutlich verbesserten Scanners wird es den neuen Berichten zufolge aber möglicherweise noch lange dauern. Erst einige Jahre nachdem Apple Face ID vollständig unter dem iPhone-Display verbaut haben wird, soll auch Touch ID auferstehen.

Die Gesichtserkennung ohne Hilfe von Notch oder Dynamic Island soll laut dem Display-Analysten Ross Young nun frühestens im Jahr 2025 erscheinen. Bislang gab es noch Hoffnung, dass es bereits im kommenden Jahr soweit sein könnte. Als Grund für die Verzögerung nennt er in einem Tweet „Sensorprobleme“.

iPhone 15: Von der Notch zur Dynamic Island

Während ein Display komplett ohne Aussparungen Zukunftsmusik bleibt, scheint es hingegen sicher, dass Apple allen Modellen des iPhone 15 die Dynamic Island spendiert. Beim iPhone 14 ist es derzeit noch eine Mischung aus der kleinen Insel und der Notch. Im kommenden Herbst werden wir erfahren, ob die Gerüchte korrekt waren.