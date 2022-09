iPhone 14 verspäten sich drastisch: Lieferung teilweise im November

Vergangene Woche geschah das, worauf Apple-Fans seit knapp einem Jahr gewartet haben: Der US-amerikanische Hersteller präsentierte seine neueste Smartphone-Generation. Kurz darauf startete der Vorverkauf der vier iPhone 14-Modelle und am 16. September sollte das diesjährige Spektakel in der Lieferung der Geräte gipfeln. Doch nun scheint Apple mit Lieferschwierigkeiten oder einer Produktknappheit zu kämpfen. Das Ergebnis ist in beiden Fällen dasselbe: Deutlich verzögerte Lieferungen. Wobei „deutlich“ der Situation beinahe schon nicht gerecht wird.

Vorbesteller müssen sich in Geduld üben

Solltest du eine der iPhone 14-Varianten als einer der Ersten bestellt haben, kannst du möglicherweise mit einer zeitnahen Lieferung rechnen. Denn wer zuerst kommt, der mahlt bekanntlich auch zuerst. Für alle anderen Apple-Enthusiasten heißt es, warten. Wie lange? Das verrät das Apfel-Unternehmen nicht. Manchen Vorbestellern wird derzeit schlicht der Status „Liefertermin ausstehend“ angezeigt.

Auf der deutschen Website wird der Hersteller etwas konkreter. Wer derzeit etwa das iPhone 14 direkt bei Apple bestellt, der darf mit einer Lieferung am 20. September rechnen – unabhängig der gewählten Speicher- oder Farbvariante. Das ist die gute Nachricht. Käufer des iPhone 14 Plus müssen dagegen bis zum 07. Oktober warten, während das iPhone 14 Pro erst zwischen dem 19. und dem 26. Oktober zugestellt werden soll. Noch größere Lieferschwierigkeiten scheint es beim iPhone 14 Pro Max zu geben. Wer das Handy jetzt bestellt, der muss schlimmstenfalls bis zum 4. November ohne neues iPhone ausharren. Und selbst im günstigsten Fall wird das Smartphone laut der Apple-Website erst am 26. Oktober geliefert.

Ob andere Anbieter die Apple-Smartphones schneller liefern könnten, ist derzeit unklar. So gibt etwa Freenet an, das iPhone 14 Pro Max wäre bereits in drei bis vier Wochen lieferbar – und damit noch vor dem offiziellen Apple-Zeitraum. Bei Cyberport heißt es indes, das Handy sei erst ab dem 10. November verfügbar. Wie valide die Angaben sind, dürften zurzeit allerdings nicht einmal die Händler selbst wissen.

