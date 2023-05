Android-Hersteller der ersten Stunde meldet sich mit neuem Handy zurück

Es geht um HTC – den Android-Hersteller schlechthin. Im Herbst 2008 brachte man das erste Android-Handy der Welt auf den Markt. Später feierte man mit der HTC Desire und HTC One Serie Erfolge. Das HTC One M7 war mit seinem hochwertigen Metallgehäuse und Stereo-Lautsprechern eines der gefragtesten Android-Telefone seiner Zeit. Doch vor einigen Jahren wurde es still um den ehemaligen Vorzeige-Hersteller.

HTC versucht das Comeback

Man versuchte sich noch an experimentellen Projekten wie dem Facebook-Telefon HTC First oder einem Handy mit Krypto-Wallet, dem Exodus 1s. Doch erfolgreich waren diese Projekte nicht. Jetzt meldet man sich mit einem neuen Smartphone zurück: dem HTC U23 Pro.

Das Smartphone bietet ein 6,7 Zoll großes OLED-Display mit 120 Hertz Bildwiederholrate und Gorilla Glass Victus. Besondere Ausstattungsmerkmale sind neben einem Fingerabdrucksensor im Power-Button auch ein Kopfhörer-Anschluss. Dieser ist in den vergangenen Jahren zur Seltenheit geworden.

Neues Handy: HTC U23 Pro vorgestellt

Im Smartphone verbaut HTC einen Snapdragon 7 Gen 1 Prozessor. Der rund ein Jahr alte Mittelklasse-Chip steckt unter anderem auch im Xiaomi 13 Lite und ist leistungstechnisch mit Googles Tensor G1 Chip aus dem Pixel 6 vergleichbar. Zusammen mit 12 Gigabyte RAM dürfte das Smartphone also eine alltagstaugliche, aber nicht überragende Performance an den Tag legen. Der interne Speicher fasst 256 Gigabyte und lässt sich per microSD-Karte erweitern.

Das HTC U23 Pro in allen Farben

Auf der Rückseite spendiert HTC dem Handy eine Quad-Kamera mit 108 Megapixel Hauptsensor inklusive optischer Bildstabilisierung. Dazu kommt eine 8-Megapixel-Ultraweitwinkelkamera, eine 5-Megapixel-Makrokamera sowie ein Tiefensensor. Vorn verbaut man eine 32-Megapixel-Kamera für Selfies und Co.

Der Akku ist mit 4.600 mAh eher unterdurchschnittliche groß. Geladen wird per Kabel mit bis zu 30 Watt und kabellos mit maximal 15 Watt. Auch kabelloses Reverse-Laden von Zubehör wird unterstützt.

Findet HTC zurück zu altem Glanz?

Das HTC U23 Pro ist ab sofort in den Farben Schwarz und Weiß vorbestellbar und wird ab dem 5. Juni ausgeliefert. Preislich verlangt HTC 549 Euro für das neue Handy. Das ist relativ viel. So verlangt Xiaomi für das vergleichbar ausgestattete Xiaomi 13 Lite unter 400 Euro.

So bleibt es fraglich, ob HTC das Comeback gelingt. Bereits im Jahr 2019 hatte man groß ein Comeback angekündigt und wollte sich wieder auf den Premium-Markt fokussieren. Geworden ist daraus bisher jedoch nichts.