Ambilight-Konkurrent ab sofort erhältlich

Lange Zeit war Philips Ambilight ein Alleinstellungsmerkmal von Philips TV-Geräten. Mittlerweile finden sich zahlreiche Konkurrenz-Produkte für die smarte Hintergrundbeleuchtung auf dem Markt. Der neueste Ambilight-Konkurrent von Nanoleaf ist ab sofort erhältlich. Du kannst TV-Geräte mit einer Größe von bis zu 86 Zoll mit dem Lichtspiel versehen.

Ambilight-Konkurrenz Nanoleaf 4D ab sofort erhältlich

Nanoleafs neue 4D-Leuchtsysteme wurden bereits zu Beginn des Jahres auf der CES 2023 angekündigt. Ab sofort sind die Lichtstreifen offiziell im Onlineshop vorbestellbar, die Auslieferung erfolgt ab dem 10. August 2023. Für einen Preis von lediglich 130 Euro kannst du mit den neuen Sets auch Fernseher bis zu 85 Zoll in Ambilight-TVs verwandeln. Bei kleineren Fernsehgeräten bis 65 Zoll kostet dich der neue Ambilight-Konkurrent sogar nur knapp 100 Euro. Anders als bei Philips-Produkten synchronisieren die Nanoleaf Lightstripes sich nicht direkt über den Fernseher mit dem dargestellten Fernsehbild.

Stattdessen setzt das Nanoleaf 4D-Set auf den Einsatz einer Kamera, die du auf deinen TV ausrichtest. In der Praxis bedeutet das für dich, dass die Qualität der Bildanpassung von der Kameralinse abhängt. Je besser diese die Darstellung wahrnehmen kann, desto besser ist natürlich die Anpassung an das Fernsehbild. Du solltest daher regelmäßig die Kameralinse der Screen Mirror Kamera von Staub befreien, damit das Set seinen Dienst verrichten kann. Dank zuschneidbaren Lightstripes kannst du die Leuchtstreifen auch perfekt an die Größe deines Fernsehers anpassen, selbst wenn dieser unter 65 Zentimetern oder irgendwo zwischen 65 und 85 Zentimetern Bildschirmdiagonale liegt.

Unterschiede zum Amblight-Original

Beim Ambilight-Original ist das nicht erforderlich, da Philips Lightstripes sich über eine passende HDMI-Box direkt über das verarbeitete Fernsehsignal mit den Darstellungen synchronisieren können. Ähnlich geschieht das auch bei Philips TVs, die bereits intern über die notwendigen Technologien verfügen. Das bietet den Vorteil, dass du weniger von der Qualität einer Kameralinse und den Lichtbedingungen in deinem Umfeld abhängig bist. Dafür kosten dich die Philips Lightstripes jedoch deutlich mehr. Der Philips Hue Play Gradient Lightstrip für 55 Zoll TVs kostet dich mit 170 Euro bereits mehr als das Nanoleaf-Set für 85 Zoll große Fernseher. Die 75-Zoll-Ausführung erhältst du ab 210 Euro ebenso deutlich teurer. In beiden Sets sind dabei weder die Sync-Box noch die Hue Bridge im Preis enthalten. Diese müsstest du also zusätzlich kaufen, um die Lightstripes nutzen zu können.

Hier siehst du die Philips-Produkte zu aktuellen Preisen bei verschiedenen Anbietern in der Übersicht:

Die Play HDMI Sync Box kostet dich bei Philips Hue bereits fast 270 Euro, die Hue Bridge schlägt mit weiteren 60 Euro zu. Um das Set also nutzen zu können, würdest du bei Preisen von 500 bis 540 Euro landen. Deutlich mehr als du für das Nanoleaf-Set investieren musst. Für die 100 bis 130 Euro, die du hier investierst, hast du alles Zubehör, was du zur Nutzung des Lightstripes benötigst. Es steht dir aber dennoch offen, deine Produkte, um weitere Leuchtmittel von Nanoleaf zu erweitern. Mehr als 50 Nanoleaf-Produkte können laut Hersteller gleichzeitig synchronisiert werden