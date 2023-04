4K-TV zum Tiefstpreis: 55 Zoll Fernseher von Philips für 449 Euro

Günstiger gab’s diesen 4K-TV noch nie! Bei Otto zahlst du bis zum 25. April nur noch 449 Euro für einen 55 Zoll großen Smart-TV von Philips. Dieser punktet nicht nur mit einer tollen UHD-Auflösung, sondern unterstützt unter anderem auch Dolby Atmos.

HDR, Dolby Atmos und vieles mehr – Das kann der 4K-TV

Für den Preis von 449 Euro (plus 2,95 Euro Versandkosten) bekommst du mit dem 55 Zoll großen 4K-TV von Philips (55PUS7657/12) einen hochwertigen Fernseher zum verhältnismäßig kleinen Preis. So besticht das Gerät etwa mit der Philips Pixel Precise Ultra HD Engine. Diese optimiert fortlaufend die Bildqualität, was für besonders scharfe Bilder und satte Farben sorgen soll. Gleichzeitig unterstützt der UHD-TV selbstverständlich die gängigen HDR-Standards rund um HDR10, Dolby Vision und HLG. Die Bildwiederholfrequenz beträgt übrigens 60 Hz, was für Filme und Serien völlig ausreicht. Und auch in Sachen Sound weiß der Fernseher dank Dolby Atmos Unterstützung zu überzeugen. Für ein echtes Heimkino-Feeling solltest du bei dem 4K-TV aber auf eine Anlage oder Soundbar setzen – dazu später mehr.

Auf deine Lieblingsinhalte greifst du dabei – wie bei Smart-TVs üblich – über die Apps der bekannten Streaming-Anbieter rund um Netflix und Prime Video zu. Dies geht entweder über WLAN oder einen LAN-Anschluss. Darüber hinaus verfügt der Fernseher auch über einen integrierten Triple-Tuner sowie einen CI+-Slot. Sonst setzt Philips bei den weiteren Anschlüssen unter anderem auf drei HDMI-Stecker (ARC und eARC), zwei USB 2.0-Slots sowie einen optischen Audioausgang. Auf eine Sache musst du bei dem 4K-TV aber leider verzichten: Die Ambilight Technologie von Philips ist bei diesem Gerät nicht verbaut.

Dafür kann sich der Preis dieses UHD-Fernsehers absolut sehen lassen. Mit einem Rabatt von 40 Prozent zahlst du für das Gerät bei Otto aktuell nur noch 449 Euro, plus 2,95 Euro für den Versand. Dies ist der absolute Tiefstpreis für den 4K-TV, der im Netz sonst auch von keinem anderen Anbieter geschlagen wird. Wenn du also möglichst günstig an einen guten Fernseher kommen möchtest, lohnt sich ein Blick auf dieses Angebot. Doch aufgepasst: Der Deal läuft nur noch bis zum 25. April.

→ Philips 55 Zoll 4K-TV für 449 Euro

Passend dazu: LG 3.1 Soundbar mit Subwoofer im Angebot

Passend zum 4K-TV von Philips gibt’s bei Otto auch eine starke Soundbar von LG im Angebot. Ebenfalls bis zum 25. April zahlst du hier nämlich nur 349,99 Euro für die 3.1.2 Soundbar. Das Gerät verbindest du etwa über den optischen Audioausgang mit dem UHD-Fernseher und wertest so umgehend den Sound in deinem Wohnzimmer auf. Die 380 Watt starke Soundbar samt Subwoofer ist dabei auch Dolby Atmos fähig.

→ LG Soundbar mit Subwoofer für 349,99 Euro