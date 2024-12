Amazon verschenkt Star Wars-Videospiel mit 9 von 10 Sternen

Prime Gaming ist der Game-Store von Amazon. Wer eine Prime-Mitgliedschaft besitzt, bekommt hier monatlich kostenlose Spiele und viele weitere In-Game-Boni zusätzlich geschenkt. Wir zeigen dir unsere Favoriten unter den Gratis-Games und eine Auswahl an Loot und Co, die es ebenfalls im Dezember kostenlos gibt. Diesmal verschenkt Prime Gaming einige Spiele, die die Herzen von Sci-Fi Fans höher schlagen lassen. Hier erfährst du, wie du dir alle Games kostenlos sichern kannst.

Kostenlose Spiele mit Prime Gaming im Dezember

Im Dezember kommen Sci-Fi Fans mit Prime Gaming auf ihre Kosten. Denn der Monat startet mit einem besonders tollen kostenlosen Game. Dabei handelt es sich um STAR WARS: Bounty Hunter. In diesem Spiel tauchst du in die Rolle von Jango Fett ein. Deine Aufgabe ist es, einen verrückten dunklen Jedi zu fangen. Dabei erlebst du die Ereignisse von Star Wars: Episode II – Angriff der Klonkrieger aus einer völlig neuen Perspektive.

Sollte Star Wars nicht ganz deins sein, dann kannst du dich in Overcooked! 2 stürzen. Dieses verrückte Spiel ist für jeden geeignet und macht gemeinsam mit Freunden am meisten Spaß. Stürzt euch in die Küche und bereitet verschiedenste Spezialitäten für eure Kunden zu. Ob ihr scheitert oder euer Restaurant sich großer Beliebtheit erfreut, hängt davon ab, wie gut ihr zusammen arbeitet.

Kostenlose Spiele im Dezember

Jetzt verfügbar: „STAR WARS: Bounty Hunter“ (GOG Code)

Jetzt verfügbar: „Tomb Raider: Underworld“ (GOG Code)

Jetzt verfügbar: „Overcooked! 2“ (GOG Code)

Jetzt verfügbar: „Call of Juarez: Gunslinger“ (GOG Code)

Jetzt verfügbar: „DREDGE“ (GOG Code)

5. Dezember: „Quake II“ (GOG Code)

5. Dezember: „Disney Pixar WALL-E“ (Amazon Games App)

12. Dezember: „Planet of Lana“ (GOG Code)

12. Dezember: „Hero’s Hour“ (GOG Code)

12. Dezember: „The Coma: Recut“ (GOG Code)

12. Dezember: „Electrician Simulator“ (Epic Games Store)

12. Dezember: „ReDrawn: The Painted Tower Collector’s Edition“ (Amazon Games App)

19. Dezember: „Nine Witches: Family Disruption“ (Amazon Games App)

19. Dezember: „Predator: Hunting Grounds“ (Epic Games Store)

19. Dezember: „Aces of the Luftwaffe – Squadron Extended Edition“ (Amazon Games App)

19. Dezember: „Simulakros“ (Amazon Games App)

19. Dezember: „Christmas Fables: The Magic Snowflake Collector’s Edition“ (Legacy Games Code)

26. Dezember: „The Town of Light“ (GOG Code)

Amazon Luna im Dezember

Diesen Monat kannst du über Amazon Luna umsonst auf mehrere Spiele zugreifen. Im Dezember sind folgende Spiele im Angebot:

„Death Stranding Director’s Cut“

„The Expanse: A Telltale Series Deluxe Edition“

„The Jackbox Naughty Pack“

„Endling: Extinction is Forever“

„Disney Pixar Cars“

„El Hijo“

„Disney Pixar WALL-E“

„Split/Second“

„Are you Smarter Than a 5th Grader“

„Chicken Police – Paint it RED!“

„Spitlings“

„Oddsparks: An Automation Adventure“

Des Weiteren kannst du, wie immer, „Fallout 3: Game of the Year Edition“, „Fallout New Vegas: Ultimate Edition“, „XDefiant“, „Fortnite“, „LEGO Fortnite“, „Rocket Racing“, „Fortnite Festival“, „Fortnite Battle Royale“ und „Trackmania“ spielen. Mit einem Luna+ Abo kannst du außerdem auf noch mehr ausgewählte Spiele zugreifen. Beachte jedoch, dass du nur auf Luna-kompatiblen Geräten spielen kannst.

