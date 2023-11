Amazon stellt Dienst ein: Nach Weihnachten ist Schluss

Dieses Jahr hat Amazon ordentlich aufgeräumt. Der US-Konzern schaffte einen der wichtigsten Prime-Vorteile ab, stellte einen beliebten Alexa-Dienst ein und änderte die Retouren-Bedingungen. Zudem erhöhte man die Preise. Doch all das ist noch nicht genug. Denn zum Jahresende läuft eine Frist ab. Doch was bedeutet das für die Nutzer?

Amazon zieht Ende 2023 den Stecker

Als Amazon vor gut zwölf Jahren einen Dienst ankündigte, sollte er Prime-Nutzern helfen. Ein sicherer Cloud-Speicher, in dem man Musik, Fotos und Dateien hinterlegen kann. Das Online-Pendant zur externen Festplatte zu Hause, auf der wertvolle Daten verschwinden, sollte sie defekt sein. Doch nun fällt der Dienst dem Rotstift zum Opfer. Am 31. Dezember 2023 ist Schluss. Anschließend verschwinden mit dem Amazon-Dienst auch alle Daten, die man als Nutzer in der Cloud abgelegt hat. Doch der US-Konzern gibt ein Versprechen ab.

„Sie können jetzt über die Amazon Photos-Website auf alle Ihre Ordner und Dateien zugreifen. Ihre Drive-Dateien sind weiterhin über Photos verfügbar, nachdem der Zugriff auf Amazon Drive entfernt wurde“, versichert Amazon. Das bedeutet: Ob Fotos, Videos, Musik oder Dokumente: Nach dem Aus von Amazon Drive sind alle Dateien weiterhin auf der Photos-Website verfügbar. Wer jetzt Daten im Drive löscht, der löscht sie also auch bei „Photos“. Übrigens: Zugriff auf den Online-Speicher hat man nicht nur über die Internetseite, sondern auch über die kostenlosen Apps für Android und das iPhone.

Unbegrenzter Platz

Wer seine Fotos und Videos gerne in der Cloud speichert, sollte sich Amazon Photos einmal genauer ansehen. Denn: Prime-Mitglieder erhalten unbegrenzten Speicherplatz für Fotos mit voller Auflösung. Wer also etwa ein Android-Smartphone nutzt und bei Google keinen zusätzlichen Speicherplatz kaufen möchte, aber ein Prime-Abo hat, kann seine Fotos einfach auch hier hochladen. Zusätzlich bekommt man 5 GB Videospeicherplatz. Und sollte man kein Prime-Mitglied, gibt es immerhin 5 GB für Fotos und Videos.

