Amazon ändert Retouren-Bedingungen: Diese Regel gilt jetzt

Bis auf wenige Ausnahmen konnten Bestellungen von Amazon bisher innerhalb von 30 Tagen zurückgesendet werden. Je nach Rücksende-Grund ist dies kostenfrei oder gegen Übernahme der Versandkosten möglich. Doch wer sich jetzt am Singles Day oder am Black Friday bereits ums Geschenke-Shopping kümmert, steht Heiligabend möglicherweise vor einem Problem. Denn bis dahin ist die Retouren-Frist bereits abgelaufen.

Amazon verlängert die Retouren-Frist

Das weiß auch Amazon und verlängert deshalb bis Weihnachten seine Retouren-Frist. Alle Bestellungen, die im November oder Dezember getätigt werden, können bis zum 31. Januar 2024 zurückgeschickt werden. Dies gilt gleichermaßen für Bestellungen bei Amazon selbst, als auch bei anderen Händlern, die ihre Waren auf Amazons Marktplatz anbieten.

Die Aktion hat den Zweck, dass bestellte Geschenke auch nach Weihnachten noch in Ruhe zurückgeschickt werden können. Etwa wenn diese nicht passen, für den geplanten Einsatzzweck nicht geeignet sind oder dem Beschenkten schlichtweg nicht gefallen. Länger ausprobieren geht jedoch nicht. Schließlich müssen die Artikel neu, unbenutzt und vollständig sein. Die vollständigen Bedingungen der Aktion findest du bei Amazon.

So bestellst du Geschenke richtig

Kaufst du jemandem ein Geschenk bei Amazon, kannst du beim Check-out die Option „Als Geschenk bestellen“ anklicken. Das ist immer sinnvoll, wenn der bestellte Artikel nicht für dich selber gedacht ist. Dabei spielt es keine Rolle, ob du das Geschenk direkt zum Beschenkten schicken lässt oder erst zu dir, um es persönlich zu überreichen.

Denn wenn du diese Option wählst, wird der Artikel mit einer kleinen Papier-Rechnung ohne Preis geliefert. Diese kann von dem Beschenkten nicht nur für den Umtausch genutzt werden, sondern auch als Garantie. Sollte der Artikel während der Garantiezeit kaputtgehen, kann der Beschenkte mit diesem Zettel nämlich selbst einen Umtausch bei Amazon beantragen.

Chaos bei den Retouren-Kosten

In den vergangenen Wochen hat Amazon mit den Kosten für Retouren experimentiert. So gab es kostenlose Retouren nur noch, wenn du den Artikel in einer Filiale von DHL oder UPS abgegeben hast. Eine Abholung oder der Versand über eine Packstation kosteten extra. Mittlerweile hat man diese Änderung jedoch wieder rückgängig gemacht und sich zu dem Experiment geäußert.