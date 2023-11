Der Amazon Schnäppchen-Check: Diese 14 Black Friday Deals stechen heraus

In der Woche, die mit dem Black Friday endet, greift Amazon wie gewohnt ins Geschehen ein und startet die „Black Friday Woche“. Anders als beim Prime Day können dabei alle Kunden profitieren. Und das teilweise richtig. Wir schauen uns die besten Angebote des Versandriesen an.

Die 14 besten Black Friday Deals bei Amazon

Auf ein paar Schnäppchen müssen wir uns dabei noch gedulden. Zwar läuft die „Black Friday Woche“ bei Amazon schon seit vergangenem Freitag. Das Pulver wird aber nicht gleich am Anfang verschossen. So gibt es, Stand jetzt, noch kein Super-Angebot zum Jahresabo von Microsoft 365 Family (bislang nur als McAfee-Kombi für über 60 Euro). Da geht bis nächste Woche noch was. Direkt dabei ist hingegen das allseits beliebte Angebot zu Tefal-Pfannen der Jamie Oliver Serie (gibt’s einzeln ab 30 Euro, im Dreier-Set für 97 Euro – Top-Empfehlung! Mehr dazu im separaten Artikel)

Samsonite-Koffer zum Top-Preis

Wer einen neuen Koffer fürs Verreisen sucht, findet jetzt einen richtig guten Deal des Herstellers Samsonite. Die Firma fertigt ihr Gepäck in der EU und bietet in Serien wie der S’Cure-Reihe die Eigenheit, dass die Koffer ohne das Verschleißteil Reißverschluss auskommen. Der Fernreise-Koffer S’Cure Spinner L mit 75 cm Höhe, 102 Litern Fassungsvermögen und auf vier Rollen stehend, kostet in schlichtem Schwarz jetzt nur noch 139 Euro. Das ist ein richtig guter Deal für den großen Koffer, der damit nur noch so viel kostet wie sein eigener kleiner Bruder mit 55 cm.

→ Direkt zum Deal

→ Mehr Infos zum Koffer

→ Weitere Samsonite-Deals

Fire TV Stick 4K: Kleines Gadget, große Wirkung – 50 Prozent günstiger

Mit dem Fire TV Stick machst du jeden Fernseher smart und jeden Smart TV rüstest du mit Amazon-Features aus. Der 4K-Stick ist dabei das Must-have für alle, die Streaming und Co. in bester Qualität genießen wollen. Amazon schmeißt den Fire TV Stick 4K nun mit 50 Prozent Rabatt raus. So bekommst du ihn jetzt für 34,99 Euro. Die neueste Version des Sticks unterstützt Features wie HDR10+, Wi-Fi 6 sowie Dolby Vision und Dolby Atmos. Mit dabei ist außerdem eine Alexa-fähige Sprachfernbedienung.

Noch leistungsstärker ist der Fire TV Stick 4 Max (mit Wi-Fi 6E, Ambient TV, 16 GB Speicher). Er kostet aber – trotz großzügigem Rabatt – noch 10 Euro mehr als der normale 4K-Stick. Die Max-Variante ist damit ohne Frage ein guter Deal. Im Vergleich empfehlen wir aber den normalen 4K-HDMI-Stecker.

Fire TV Stick 4K für 34,99 Euro

Fire TV Stick 4K Max für 44,99 Euro

Blitzerwarner von Onoo im Sale

Wer sich im Straßenverkehr vor Gefahren und Blitzern warnen lassen will, greift zu den Geräten des Anbieters Onoo. Amazon verkauft derzeit den Echtzeit-Warner Co-Driver NO1 zum echten Schnäppchenpreis.

→ Onoo Co-Driver NO1 für 34,99 Euro

Elektrische Fahrradpumpe von Bosch für 55 Euro

Neben einigen Werkzeug-Deals ist Bosch auch mit einem Gadget für fast jedermann vertreten. Amazon verkauft nämlich die EasyPump, eine akkubetriebene Fahrradpumpe, zum Preis von 54,99 Euro. Die 10,3 bar und 150 PSI starke Pumpe füllt Reifen, Matratzen und Co. schnell wieder mit Luft.

Gerade auf dem Markt, schon 100 Euro günstiger – Bose-Premium-Kopfhörer

Die neuen Premium-Kopfhörer Bose QC Ultra sind erst seit Anfang November auf dem Markt. Die High-End-Over-Ears mit ANC und Co. kosten eigentlich 500 Euro. Jetzt, nur wenige Wochen nach Marktstart, werden bei Amazon aber schon satte 100 Euro vom Preis gestrichen. Die Top-Kopfhörer bekommst du also für immer noch üppige, im Vergleich aber günstige 398 Euro.

Eine Alternative kommt von Sennheiser. Die Top-Kopfhörer des Herstellers hören auf den Namen Momentum 4 Wireless und sind im Black Friday Sale für 250 Euro zu haben. Ein echter Kracher-Preis für die Edel-Kopfhörer.

Aber auch im etwas gediegeneren Preisbereich sind wir fündig geworden. Wer schlichte und empfehlenswerte Bluetooth-Kopfhörer fürs Pendeln braucht, ist mit dem Modell „Sono Flow“ des Herstellers 1More gut bedient. Die bekommst du schon für 70 Euro.

1More SonoFlow

Weitere Amazon-Deals im Schnelldurchlauf

Diese Deals sind ebenfalls einen Blick wert.

Diese und weitere Angebote findest du noch bis zum 27. November bei Amazon. Möglich ist, dass vieles gar nicht bis zum Ende der Aktion erhältlich ist. Bestseller sind oft schon nach wenigen Tagen vergriffen.

Noch mehr zum Black Friday? Weitere Deals in der Black Friday Woche findest du in unserem Schnäppchen-Bereich. Für mehr Hintergründe und Tipps hör dir doch gerne mal den neuen inside digital Podcast überMORGEN an. In der ersten Folge geht’s fokussiert rund ums Online-Shopping am Black Friday.