Samsonite-Koffer jetzt supergünstig: Dieser Trolley hat etwas besonderes

In der Black Friday Woche von Amazon sind jetzt Koffer von Samsonite teils deutlich reduziert. Die Koffer der S’Cure-Reihe schauen wir uns einmal genauer an. Die Koffer haben nämlich ein ungewöhnliches Feature, das sie von den allermeisten Gepäckstücken abhebt.

Samsonite S’Cure Spinner: Koffer ohne Reißverschluss

Und zwar kommen die Hartschalen-Koffer ohne einen Reißverschluss als Rundum-Schließmechanismus aus. Das ist ungewöhnlich auf dem Markt der Koffer, hat aber so seine Vorteile. Denn damit fällt das Verschleißteil schlechthin weg. Ein defekter Reißverschluss beim sonst intakten Koffer, macht den Trolley schnell zu ungewolltem Sondermüll. Eine Reparatur wäre indes oftmals so teuer, dass ein Neukauf fast mehr Sinn ergibt.

Bei diesem Samsonite-Koffer ist nun also kein Reißverschluss am Werk. Stattdessen verschießt du den Koffer mit drei Schnapp-Verschlüssen, die jeweils einzeln verriegelt werden. Der Haupt-Verschluss, der zentral an der Seite angebracht ist, ist zusätzlich durch ein TSA-konformes Zahlenschloss gesichert.

Koffer-Verschluss des Samsonite S’Cure Spinner S/M/XL.

Übrigens: Die beiden Kofferhälften sind mit großzügigen Dichtungen versehen, die die Gefahr des Eindringens von Flüssigkeiten verhindert. Wenn dein Koffer also lange auf dem Rollfeld in strömendem Regen verharrt, ist hier nichts zu befürchten.

Zweigeteiltes Inneres

Der Trolley ist innen zweigeteilt. Während die eine Hälfte des Koffers für grobes oder gar dreckiges Gepäck nur mit dem Plastik des Gehäuses ausgekleidet ist und über Kreuzgurte verfügt, ist die andere Hälfte mittels Stoff abgetrennt. Hier finden sich dann auch Reißverschlüsse wieder.

Der Koffer ohne Reißverschluss. So sieht der S’Cure Spinner von innen aus.

Die überaus gut bewerteten Samsonite-Koffer stehen bei Kunden und Testern vor allem wegen ihrer robusten und guten Verarbeitung hoch im Kurs. Bei Amazon gibt es eine Bewertung von 4,7 Sternen. Dazu sind auch die Rollen widerstandsfähig und leichtgängig. Selbst der vollgepackte Reisekoffer mit 30 Kilogramm, lässt sich damit schwebend transportieren. Die Rollen sind gummiert, aber verschlucken im Vergleich mit deutlich teureren Koffern nicht alle Rollgeräusche.

Angebote in der Black Friday Woche

Im Angebot zum Black Friday ist der S’Cure Koffer von Samsonite in zwei Größen. Die Fernreise-Gepäckgröße Spinner L (75 cm hoch, 102 Liter Fassungsvermögen) ist um über 40 Prozent auf nunmehr 139 Euro reduziert.

Der kleinere Samsonite S’Cure Spinner M eignet sich fürs Aufgabegepäck und mittlere Urlaube. 79 Liter fasst der Koffer bei 69 Zentimetern Höhe. Er kostet 140 Euro. Ans ich gut, aber sogar teurer als die L-Variante.

Die kleine und günstige Alternative der Eigenmarke

In der Handgepäck-Größe mit 55 Zentimetern Höhe gibt es auch eine Alternative der Eigenmarke Amazon Basics. Der Hartschalen-Koffer ohne Markenlabel und ohne EU-Hersteller-Versprechen – Amazon lässt in China produzieren – kostet am Prime Day aktuell nur 48,34 Euro. Er bietet dafür klassische Reißverschlüsse rundherum, ist innen vollständig gefüttert und wie der Samsonite hier zweigeteilt. Bei Bedarf kannst du ihn auch in zwei weiteren Größen für einen Aufpreis bestellen.