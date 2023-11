Dieses 20-Euro-Gadget von Sony braucht jeder PS5-Besitzer

Bei Amazon in der Black Friday Woche ist gerade einiges rund um die PS5 im Angebot. Da gibt es unter anderem den DualSense-Controller für nur 50 Euro. Ein echtes Schnäppchen, wenn du bei dir Zuhause in den lokalen Multiplayer-Modus wechseln willst. Oder: Wenn du fürs Aufladen deines Controllers nicht einstecken und kabelgebunden spielen, sondern gleich wechseln willst.

Für 20 Euro: Dieses Original-Zubehör ist richtig nützlich

Ebenfalls im Angebot: Die Ladestation für bis zu zwei dieser Controller. Das Original-Zubehör von Sony ist jetzt für 19,99 Euro zu haben und lädt die Controller ohne Kabel im USB-Slot auf. Das ist einerseits bequem und sorgt andererseits für ein aufgeräumtes Bild rund um deine PlayStation.

Generell ist das ein starker Preis, denn in der Vergangenheit schwankten die Kosten meist zwischen rund 22 und 26 Euro. Für merklich unter 20 Euro gab es die Ladestation aber noch nie (Link zum Preisvergleich bei günstiger.de).

Bei Amazon im Angebot: Die Sony DualSense Ladestation

Außerdem praktisch bei der Ladestation: Da sie mit einem Netzanschluss und Netzkabel geliefert wird, kannst du sie direkt an die Steckdose schließen. So bleibt ein USB-Port an der PS5 frei und du kannst ihn für anderes Zubehör verwenden.

Auch die PS5 selbst ist günstiger

Die PlayStation 5 selbst gibt’s im Bundle-Angebot mit der EA-Fußball-Simulation EA Sport FC 24 – dem Nachfolger der FIFA-Reihe. Zusammen kosten Spiel und Konsole bei Amazon 499,97 Euro. Bei MediaMarkt bekommst du die PS5 zu dem Preis auch mit dem neuen „Call Of Duty“. Interessant ist derweil auch ein Deal von O2. Hier bekommst du die PS5 mit dem FIFA-Nachfolger für 53 Euro zusammen mit einem Vertrag. Der kostet aber genauso viel wie ohne Gerät. Ein interessanter Deal, der sich lohnen kann.