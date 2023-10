Amazon startet Paketzustellung per Drohne in Europa

Die Idee, Pakete mit Drohnen auszuliefern, ist nicht gerade neu. In den vergangenen Jahren griffen mehrere unterschiedliche Hersteller das Konzept auf. Bei DHL experimentierte man bereits 2013 mit einer DHL-Drohne. Die Marktreife erreichte das als Paketkopter betitelte Projekt allerdings nicht. Im Gegensatz dazu blieb US-Versandhändler Amazon der Idee treu und scheint nun sogar expandieren zu wollen – nach Europa.

Auch in Europa: Amazons Paketzusteller-Drohnen

In den USA setzt Amazon Drohnen bereits seit knapp einem Jahr zur Paketzustellung ein. Bisher zwar lediglich an zwei Standorten, doch wie das Unternehmen jüngst verkündete, soll ein weiterer Standort folgen. Und nicht nur das. Auch außerhalb der Landesgrenzen werden Lieferdrohen bereits Ende 2024 abheben. An zwei noch nicht näher genannten Standorten in Italien und dem Vereinigten Königreich. Die Drohnen sollen in Amazons bestehendes Liefernetzwerk integriert werden. Als „Flughäfen“ werden daher Same-Day-Lieferstandorte fungieren. Am anderen Ende der Leitung werden sich Kunden laut Amazon per Opt-in für eine Drohnenlieferung entscheiden können. Allerdings sind nicht alle Produkte gewichtsbedingt für ebenjene qualifiziert. Auswählbar sind lediglich Waren mit einem Gewicht von bis zu fünf Pfund (umgerechnet rund 2,27 kg). Die Lieferung selbst soll dabei in unter einer Stunde erfolgen.

Eine neue Lieferdrohne

Geliefert werden die Pakete mit einer neuen Prime Air-Lieferdrohne: der MK30. Diese wurde innerhalb von nur 18 Monaten designt sowie getestet und soll 2024 die vorangegangene Generation ersetzen. Laut Amazon wird die Drohne mit sechs Propellern sowohl leiser sein als, auch bei schlechteren Wetterbedingungen fliegen können. Als Beispiele werden in erster Linie leicht regnerisches Wetter sowie höhere und tiefere Temperaturen herangezogen. Noch interessanter dürfte jedoch die neue Reichweite sein. Denn die MK30 soll doppelt so weite Strecken abdecken können wie der direkte Vorgänger.

Amazon startet Drohnen-Zustellung in Europa

Laut Amazon seien die neuen Standorte erst der Anfang. Künftig wird der Service weiter ausgeweitet. In neue Städte, Länder und Kontinente. Weitere Informationen sollen in den kommenden Monaten folgen. Ob der futuristische Lieferdienst in absehbarer Zukunft auch innerhalb der deutschen Landesgrenzen verfügbar sein wird, ist noch nicht bekannt.

