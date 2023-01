Amazon Prime Video soll sich radikal verändern: Darauf können sich Nutzer freuen

Amazon ist mit Prime Video hierzulande der beliebteste Video-Streaming-Anbieter. Mit einem Marktanteil von über 30 Prozent lässt man Netflix und Disney+ weit hinter sich. Doch ob Prime Video, Netflix oder andere Streaming-Dienste: Alle haben mit Problemen zu kämpfen. Denn Kunden laufen davon und landen immer häufiger bei einer altbekannten, kostenlosen, jedoch zweifelhaften Alternative. Amazon will das verhindern und arbeitet offenbar an einer Neuerung, die das Streaming-Portal deutlich besser machen soll.

Amazon könnte Teile von Prime Video auslagern

Neben ständig neuen Inhalten, die für Abonnenten von Prime Video ohne Aufpreis sind, hat sich Amazon nach langer Zeit dazu durchgerungen, die Oberfläche von Prime Video komplett neu zu gestalten. So möbelten die Macher des Streaming-Portals die Optik im vergangenen Jahr auf. Und schon bald könnte sich hier abermals etwas verändern. Denn Gerüchten zufolge will Amazon sein Sportprogramm in eine eigene App auslagern. Das soll dazu führen, dass Sport-Inhalte an einem Ort zu finden sind und das reguläre Prime-Video damit übersichtlicher wird.

Das würde einerseits allen zugutekommen, die lediglich Filme und Serien sehen wollen. Andererseits müssten sich Sport-Fans nicht durch das teils unübersichtlich Prime Video Angebot kämpfen, um zur Champions League zu kommen.

Sky verliert, andere gewinnen

Seit einiger Zeit besitzt Amazon die Rechte an der Übertragung vieler Spiele der Champions League. Während Sky immer mehr Rechte verliert und andere Streaming-Dienste wie Prime Video und Dazn gewinnen. Das dürfte sich in den kommenden Jahren fortsetzen. In den USA etwa laufen die Play-offs der NFL, Spiele der NBA und der New York Yankees bei Amazon Prime Video. Auch in Deutschland könnte sich Amazon mehr unf mehr Rechte sichern. Dass das Interesse bei dem Streaming-Portal dafür sehr hoch ist, zeigen die vielen Dokus und Serien zu bekannten Fußballern wie Sergio Ramos und Clubs wie Manchester City (All or Nothing), die Amazon seinen Abonnenten exklusiv anbietet.

