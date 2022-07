Nutzer verlassen Spotify, Netflix und Co: Das ist die kostenlose Alternative

Spotify oder Netflix machen es ihren Nutzer einfach. Wer nach seiner Lieblings-Band oder einem neuen Film sucht, wird hier fast immer fündig. Für etwa 10 Euro im Monat lassen sich schier endlos viele Inhalte anhören und ansehen. Doch der Markt für Streaming-Dienste wird immer zerklüfteter. Während viele Musiker ihre Musik bei Spotify abziehen, liefern sich Netflix, Amazon, Disney und Apple einen Krieg um die besten Filme und Serien. Hinzu kommen immer mehr Anbieter wie HBO oder Paramount. Das Problem für Nutzer: Wer einen Film sehen möchte, den es nur bei einem Streaming-Dienst gibt, muss ein Abo abschließen. Doch drei, fünf oder gar noch mehr Abos gehen ganz schön ins Geld. Wohl auch deshalb suchen viele nach kostenlosen Alternativen. Und offenbar haben sie jetzt eine gefunden.

Die kostenlose, aber fragwürdige Alternative zu Spotify, Netflix und Co.

Als es Spotify, Netflix und andere Streaming-Anbieter noch nicht gab, blühte das Geschäft mit Raubkopien. Plattformen wie BitTorrent oder Megaupload gehörten zu den beliebtesten Seiten im Internet. Doch als Spotify und Netflix Inhalte ganz legal zum Streamen anboten und keine 10 Euro im Monat dafür verlangt haben, schrumpfte der Markt für Raubkopien. Megaupload wurde geschlossen, die Betreiber von The Pirate Bay wanderten ins Gefängnis. Doch nun kehrt sich das Verhalten der Nutzer um, berichtet das Fachmagazin Chip in seiner Juli-Ausgabe. So haben Raubkopien mittels BitTorrent seit Jahren wieder zugenommen. Und auch Plattformen wie Kinox.to haben Hochkonjunktur. Nutzer haben eine kostenlose, wenn auch fragwürdige Alternative wiederentdeckt.

→ Musik hören auf dem Fahrrad: Was erlaubt ist und was nicht

Währenddessen verzeichnet Netflix erstmals seit 10 Jahren einen Kundenschwund. Rund 2,5 Millionen neue Nutzer wollte man in den ersten drei Monaten des Jahres 2022 für sich gewinnen. Stattdessen verlor Netflix 200.000 Abonnenten. Zwar wächst Spotify noch weiter, jedoch deutlich langsamer als in den vergangenen Jahren. Verblüffend ist auch, dass selbst die Schallplatte Spotify und anderen Musik-Streaming-Diensten wieder Konkurrenz macht.

Der Markt verändert sich

Zu viele Streaming-Dienste und exklusive Inhalte bei Netflix, Spotify und anderen Anbietern scheinen nicht mehr das zu sein, was Nutzer wollen. Offenbar sehen es viele in Zeiten der Inflation nicht mehr ein, neben einem Rundfunkbeitrag und monatlichen Kosten fürs lineare Fernsehen auch noch für mehrere Streaming-Dienste zu bezahlen, um bestimmte Inhalte sehen zu können. Doch es gibt eine kostenlose Alternative zu Netflix, Amazon Prime Video und Co., die gegenüber Raubkopien auch noch vollkommen legal ist. Hier stellen wir sie dir vor.

Jetzt weiterlesen Neu bei Spotify: Das sind die 5 besten Platten im Juni