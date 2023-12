Amazon Prime Video: Diesen Kinoerfolg aus 2022 siehst du jetzt gratis

Musikfilme liegen derzeit im Trend. Nicht nur das Leben von Queen-Frontmann Freddy Mercury wurde in „Bohemian Rapsody“ näher beleuchtet, sondern in „Rocketman“ auch jenes von Sir Elton John. Bei Disney+ startete darüber hinaus im Januar eine neue Dokumentation über Paul McCartney. Dritter im Bunde war im Sommer 2022 die Verfilmung über „Elvis“. Und die kannst du jetzt gratis streamen.

King of Rock’n’Roll im Stream zu sehen

Insgesamt konnte er 285,9 Millionen US-Dollar einspielen. Dem Projekt nahm sich Regisseur Baz Luhrmann an, der bereits Erfolge mit „Romeo und Julia“ mit Leonardo DiCaprio und Claire Danes in den Hauptrollen, „Der große Gatsby“ oder „Australia“ Erfolge feierte. Auch „Elvis“ entwickelte sich nach Kinostart im Sommer 2022 innerhalb kürzester Zeit zum Publikumsliebling.

Insgesamt konnte er 285,9 Millionen US-Dollar einspielen. Nachdem es „Elvis“ im Sommer erstmals kostenlos im Stream kam, kehrt das Musikepos nun erneut ins Internet zurück. Ab sofort ist er kostenlos bei Amazon Prime Video zu sehen. Bislang war „Elvis“ exklusiv bei WOW im Abo enthalten.

Elvis: Vom Aufstieg und Fall eines Weltstars

Der Mann mit der Locke, der Mann mit der markanten, emotionsgeladenen Stimme und dem Hüftschwung, der Frauen reihenweise zum Umfallen brachte. Elvis Presley (Austin Butler) ist noch ein junger Knabe, als er mit dem Singen beginnt. Entdeckt wird er von Colonel Tom Parker (Tom Hanks), einem zwielichtigen Mann, der jedoch den Grundstein für seine Karriere legt. Er verschafft dem Jungstar seinen ersten Plattenvertrag sowie erste Engagements. Von Rummelplätzen in den gesamten USA über diverse Shows avanciert Elvis zum Superstar. Während seiner Zeit als Wehrsoldat verliebt sich der junge Sänger in Deutschland in Priscilla (Olivia DeJonge), die später seine Frau wird.

Neben seinem Manager ist Priscilla die wichtigste Frau in Elvis Leben. Doch schrittweise gerät Elvis Leben aus den Fugen: Das Verhältnis zu Colonel Tom verschlechtert sich zusehends. In den USA nimmt die Gewalt gegen Schwarze zu. Drogen- und Alkoholexzesse werden bald zur Tagesordnung. Der Stern des Superstars beginnt zu sinken.