Änderung bei Lidl und Kaufland: 7.500 Mitarbeiter gegen Amazon und Co.

Die Lidl- und Kaufland-Filialen machen die Schwarz Gruppe zum größten Einzelhändler in Europa. Mit Online-Shops und den Filialen steht man unter anderem in direkter Konkurrenz zu Aldi, die Rewe-Gruppe und auch Amazon. Letzterem will man jetzt aber auch auf einem anderen Feld echte Konkurrenz machen. Denn aus dem Discounter wird jetzt ein Cloud- und IT-Anbieter.

Lidl wird zum Cloud- und IT-Anbieter

Wie die Schwarz Gruppe jetzt veröffentlicht hat, wird man unter dem Namen Schwarz Digits Lösungen rund um Cloud, Cyber Sicherheit, E-Commerce und Retail Media unter einem gemeinsamen Dach anbieten. In der neuen Gruppe versammelt der Konzern 7.500 Mitarbeiter, die IT-Infrastruktur, über E-Commerce bis hin zu Cloud und Cyber Sicherheit anbieten sollen.

Christian Müller, Co-CEO Schwarz Digits erklärt: „Nur wenn IT-Lösungen für unsere eigene umfangreiche und komplexe IT-Infrastruktur stabil funktionieren und einen echten Mehrwert schaffen, bieten wir sie extern an – beispielsweise unsere STACKIT Cloud oder das Cyber Sicherheitsangebot von XM Cyber.“ Zu Schwarz Digits gehören künftig die Schwarz IT, Schwarz Digital, STACKIT, XM Cyber, Kaufland e-commerce, Lidl e-commerce, der Retail-Media-Anbieter Schwarz Media und die Full-Service-Digitalagentur mmmake.

Gegengewicht zu Amazon, Microsoft und Google?

Das Ziel dabei sei, souveräne europäische Produkte und Services weltweit wettbewerbsfähig zu machen. Dabei hat die Schwarz-Gruppe vorwiegend in den Schlüsseltechnologien Cloud, Cyber Sicherheit und Künstliche Intelligenz Eisen im Feuer. Hier will man wohl ein Gegengewicht zu den großen Cloud und KI-Anbietern aus den USA bilden. Sie beherrschen den Markt seit Langem. Vor allem Amazon, Microsoft und Google teilen sich den Cloud-Markt auf. Dazu sind fast alle großen KI-Angebote, unter anderem Bart und ChatGPT, von diesen drei entwickelt worden.

Die Schwarz Gruppe setzt primär auf Businesslösungen bei Cloud und Sicherheit. Die IT-Standorte sind über halb Europa verstreut. Hubs dafür gibt es unter anderem in Spanien, Rumänien und Bulgarien.