Mode trifft Technik: Smarte Kleider mit magischen Mustern

Modemarken präsentieren zu jeder Jahreszeit eine neue Kollektion. Im Frühling und Sommer wird die Kleidung etwas leichter. Zur kalten und nassen Jahreszeit werden eher dickere Kleidungsstücke produziert, wie beispielsweise Pullover. Dementsprechend füllt sich dein Kleiderschrank auch mal etwas schneller als sonst, was dann problematisch werden kann. Das Problem kann Technik noch nicht lösen, aber es gibt auch noch ein anderes: Ständig ändern sich Farb- und Mustertrends und die Optik sieht schnell veraltet aus. Doch Adobe hat diesem Problem jetzt ein Ende gesetzt.

Adobe stellt ein Kleid vor – Bewegungen und Muster

Project Primrose nennt sich die Modeinnovation von Adobe. Auf ihrer diesjährigen hauseigenen Messe haben sie ein auf den ersten Blick ganz normales Kleid vorgestellt, doch schaut man genauer hin, ist es etwas ganz Besonderes. Denn Nutzer können das Muster des Kleides innerhalb weniger Sekunden per Knopfdruck verändern. Aber es kann auch Bewegungen widerspiegeln. Hierfür muss sich die Person bewegen und schon reagiert das Modestück darauf. Eine Informatikerin von Adobe namens Christine Dierk hat das Projekt ins Leben gerufen.

Vor rund einem Jahr hatten Dierk und ihr Team bereits die Idee selbst und den Aufbau in einer wissenschaftlichen Arbeit erklärt. Doch dort wurde nicht von einem smarten Kleid gesprochen, sondern von kleineren Modeaccessoires wie einer Handtasche oder einem Stück Stoff, welches in einen Bilderrahmen eingespannt ist. Und jetzt stellte sie am 13. Oktober 2023 ein ganzes Kleid vor. Von vorn ist das Kleid mit fast schon Schuppen-ähnlichen Panels bedeckt. Hierbei handelt es sich um Polymer-dispersed-Liquid-Crystal-Anzeigen, kurz PDLC-Anzeigen. Diese Technik wird in Fensterscheiben verbaut, welches dann unter dem Begriff schaltbares Glas bekannt ist. Eine PDLC-Anzeige reagiert auf Spannung, abhängig von der Spannung wird sie transparenter oder lichtundurchlässiger.

Hier kannst du dir das Project Primrose anschauen:

Adobe zeigt Möglichkeiten für die Modeindustrie

Jetzt fragen sich viele, wann das Kleid bereit für den Verkauf sein wird. Einem Bericht der The Economic Times zufolge sei das Project Primrose noch kein marktreifes Produkt. Trotzdem zeigt es die Möglichkeiten, Designs, Muster und vieles, die der Modeindustrie und vielen anderen zur Verfügung stehen, fügten sie hinzu. Ob das Kleid in Geschäften verkauft wird und wann, ist bislang unklar.