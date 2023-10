Fahrradfahren im Winter: So wird dir nicht kalt 

Wenn es um Fahrradfahren im Winter geht, gehen die Meinungen auseinander. Immer mehr Menschen steigen über das ganze Jahr auf ihr Fahrrad, um zur Arbeit zu kommen. Viele fahren aber auch mit dem Auto oder nutzen die öffentlichen Verkehrsmittel, sobald die Temperaturen sinken, denn dort ist es schön warm. Doch, bei einem herbstlichen oder winterlichen Wetter mit dem E-Bike, Fahrrad oder Pedelec zu fahren, kann auch gerne mal ungemütlich sein.

Fahrradfahren im Winter – Passende Kleidung ist das A und O

Es gibt viele bestimmte Kleidungsstücke für das Fahrradfahren, aber im Winter sollten diese dich an allererster Stelle vor der Kälte schützen. Hier eignet sich gute Thermounterwäsche, denn diese hält dich während und nach der Fahrt warm. Auf Amazon gibt es bereits ab unter 20 Euro Thermounterwäsche. Deine Hände kommen ebenfalls mit dem kalten Fahrtwind in Berührung, doch windfeste und wasserabweisende Handschuhe können das vermeiden. Die Radhandschuhe von Alaplus kosten auf Amazon weniger als 20 Euro und sind gerade sogar auf 13,99 Euro reduziert.

Beim Radeln kannst du auch ins Schwitzen kommen. Im Winter kann das schnell mit einer Erkältung enden. Aber eine Mütze unter deinem Helm zu tragen ist schwer. Zudem sind die meisten Mützen gut gepolstert. Diese dann unter den Helm zu quetschen, ist eine Fummelarbeit. Für solche Fälle gibt es sogenannte Unterziehmützen, welche du dir auf Amazon für unter 10 Euro kaufen kannst. Aber was ist mit den Fahrradschuhen? – Falls du bereits im Besitz von solchen Schuhen bist, musst du dir nicht gleich ein neues Paar für die Herbst- und Wintermonate kaufen. Für rund 20 Euro kannst du dir auf Amazon Fahrradschuhüberzieher bestellen, denn sie sind meist regenfest und ebenfalls windabweisend. Trotzdem kannst du dir neue Fahrradschuhe kaufen, welche bei unter 60 Euro auf Amazon starten.

Fahrradfahren im Winter: So bleibst du bei Regen und Schnee trocken

Du fährst mit deinem Fahrrad zur Arbeit und es fängt an zu regnen. Mit nasser Kleidung am Arbeitsplatz anzukommen, ist nicht allzu ideal. Zwar kannst du eine Regenjacke anziehen, aber die schützt nur deinen Oberkörper. Ein Regencape bietet mehr Fläche. Auf Amazon fangen diese bei circa elf Euro an.

Eine Fahrt bei Regen oder Schnee ist nicht das angenehmste, besonders wenn dein Fahrrad keine Schutzbleche hat. Es ist einfach, dies zu ändern, da sie für weniger als 20 Euro bei Amazon erhältlich sind. Viele Hinterradbleche müssen nicht einmal angeschraubt werden. Nur fürs Anbringen am Vorderrad musst du ein wenig herumschrauben.

Fahrradfahren im Winter: Eine gute Beleuchtung spielt eine große Rolle

Ab Anfang September bis ungefähr Ende Januar wird es draußen schneller dunkel. Eine Fahrt mit einer schlechten oder sogar gar keiner Beleuchtung ist gefährlich. Neben den typischen Leuchtelementen gibt es weitere Möglichkeiten. Der Großteil aller Fahrräder, E-Bikes oder Pedelecs hat Reflektoren, eine Front- und Heckleuchte befestigt. Sollte das jedoch nicht der Fall sein, kannst du dir das ein Akkulichtset von Sigma auf Amazon für ungefähr 58 Euro bestellen. Katzenaugen kannst du ebenfalls beim Online-Versandhändler für etwas unter vier Euro kaufen.

E-Bike oder Pedelec im Winter – Darauf solltest du achten

Durch die kühleren Temperaturen sinkt auch die Reichweite deines E-Bikes oder Pedelecs. Der Grund ist folgender: Der Widerstand der Ionen in der Batterie wird größer und somit wird es für sie schwieriger, an die Elektrolyten durchzudringen. All das führt dazu, dass der Akku weniger Energie und weniger Reichweite hat.

Genau für diesen Fall haben wir ein paar Tipps und Tricks für dich: