Achtung Betrug: Polizei warnt vor fieser Bahn-Abzocke

Wer häufig mit der Deutschen Bahn unterwegs ist, wird die Angebote rund um die sogenannte BahnCard kennen. Die Preise für Tickets reduzieren sich mit dieser Zusatzkarte um bis zu 50 Prozent. Oder man entscheidet sich direkt für eine Art Pauschaltarif. Denn mit der BahnCard 100 kannst du in jeden Zug der Deutschen Bahn einsteigen, ohne zuvor ein separates Ticket kaufen zu müssen. Die Preise für eine BahnCard schwanken je nach Version zwischen 12 Euro (Probe-BahnCard für Kinder bis 18 Jahre) und 7.356 Euro (BahnCard 100 in der 1. Klasse mit einem Kontingent an kostenfreien Sitzplatzreservierungen). Aber eine BahnCard 100 für 1,95 Euro? Kann es ein solches Schnäppchen wirklich geben?

Eine BahnCard für 1,95 Euro? Zu günstig, um wahr zu sein!

In Anzeigen, die jüngst zum Beispiel bei Facebook geschaltet wurden, konnte man diesen Eindruck gewinnen. Zumindest dann, wenn man ziemlich unbedacht an jedem Gewinnspiel teilnimmt, das einen attraktiven Gewinn vorgaukelt. In schlechtem Marketing-Deutsch wurde bei Facebook und in anderen sozialen Netzwerken in Aussicht gestellt: „Die Deutsche Bahn bietet allen Einwohnern Deutschlands eine Deutsche Bahn Karte für unbegrenzte Fahren für 1,95 € an.“ Man müsse nur auf „Mehr erfahren“ klicken, ein paar Fragen beantworten und schon werde eines der limitierten Tickets nach Hause geschickt.

Eine BahnCard 100, die sonst mehrere Tausend Euro kostet, für 1,95 Euro… Spätestens an dieser Stelle sollte der gesunde Menschenverstand einsetzen. Erst recht, wenn in einem nächsten Schritt persönliche Kreditkartendaten abgefragt werden. Die Polizei in Bayern warnt, dass das vermeintlich von der Deutschen Bahn erstellte Gewinnspiel die Masche von Betrügern sei. Eine Frau aus Füssen zahlte per Kreditkarte nicht nur die 1,95 Euro für ihr erhofftes BahnCard-Schnäppchen. Sie musste vielmehr kurz darauf auch feststellen, dass ihre Kreditkarte von den Abzockern zusätzlich mit einem hohen zweistelligen Betrag belastet wurde.

Deutsche Bahn warnt schon lange vor Betrügern

Richtig neu ist die Masche, BahnCards für 1,95 Euro per Fake-Angebot und -Gewinnspiel in Aussicht zu stellen, übrigens nicht. Schon Ende März warnte die Deutsche Bahn vor solchen Anzeigen in sozialen Netzwerken. Um in diesem Zusammenhang auch direkt klarzustellen: „In unseren Gewinnspielen werden keine Zahlungsdaten abgefragt.“

Zudem empfiehlt die Bahn, Gutscheine grundsätzlich nur in offiziellen Verkaufsstellen zu erwerben. Wer sie auf zwielichtigen Online-Portalen mit Rabatt erwirbt, muss damit rechnen, dass ein solcher Gutschein gesperrt wird oder möglicherweise sogar schon gesperrt und somit nicht mehr gültig ist.