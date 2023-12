Ab nächster Woche: iPhones laden bald doppelt so schnell

Nächste Woche erscheint mit iOS 17.2 ein größeres Update für alle iPhone-Nutzer. Dieses wird bereits seit einigen Wochen getestet und auch die neuen Features sind schon bekannt. Eine neue Funktion hat Apple jedoch bisher nicht verraten: So wird bei mehreren iPhone-Modellen die Ladepower verdoppelt. Möglich macht dies „Qi2“.

iPhones laden bald schneller – das steckt dahinter

Seit dem iPhone 12 im Jahr 2020 verbaut Apple einen Magnet-Ring auf der Rückseite seiner Smartphones. Diese Technik nennt sich MagSafe und lässt dich Ladepads und weiteres Zubehör wie Cases, Powerbanks und sogar ein Portemonnaie magnetisch mit deinem Handy verbinden. Hierbei handelte es sich um eine proprietäre Technik, welche nur mit teurem, von Apple zertifiziertem Zubehör funktioniert.

In diesem Jahr folgte dann die Überraschung. Apple hat die Magnet-Technik an das Wireless Power Konsortium freigegeben. Diese stecken hinter dem Qi-Standard fürs kabellose Laden, welches in unzähligen Smartphones von Samsung, Xiaomi, Google und Co. verbaut ist. Auch Apple selbst verbaut die Qi-Technik seit dem iPhone 8. Mit Qi2 werden also alle Hersteller das kabellose Laden inklusive der Magnete in ihre Geräte verbauen können.

Apple integriert Qi2 in alte iPhones

Apples neue iPhone 15 Modelle sind die ersten Smartphones auf dem Markt mit Qi2-Support. Auf einem entsprechenden Ladegerät oder einer Powerbank lassen sich die Smartphones so mit bis zu 15 Watt laden. Zuvor war per Qi-Laden nur 7,5 Watt drin. Jetzt bringt Apple den neuen Ladestandard rückwirkend auch auf ältere Geräte. Auch alle iPhone 14 und iPhone 13 Modelle können nach dem Update auf iOS 17.2 mit bis zu 15 Watt per Qi2 aufladen. Das Update steht ab Anfang nächster Woche zum Download bereit.

Entsprechende Qi2-Ladepads oder Powerbanks sind noch rar. Jedoch haben eigentlich alle bekannten Zubehörhersteller bereits angekündigt, in Kürze entsprechende Geräte auf den Markt zu bringen. Diese sollen dann nicht nur mit Apples iPhones, sondern auch mit allen anderen Qi2-fähigen Smartphones funktionierten, welche in Zukunft auf den Markt kommen. Auch das kommenden Samsung Galaxy S24 soll mit Qi2 aufwarten.

