66 Euro geschenkt: Grandioses Adventure-Game komplett kostenlos

Der Epic Games Store schenkt dir jede Woche eine Videospiel-Vollversion. Nachdem du dir das Spiel einmal kostenlos gesichert hast, musst du auch in Zukunft nicht dafür zahlen. Dazu reicht es, das Spiel deinem Account hinzuzufügen. Ein Konto zu erstellen, ist ebenfalls kostenlos. Heute kannst du dir gleich zwei geniale Spiele im Wert von 66 Euro namens „Beyond Blue“ und „Humankind“ sichern. Die Spiele bleiben eine Woche lang im Angebot und jeden Donnerstag um 17:00 Uhr wird gewechselt.

Jetzt kostenlos im Epic Games Store

Beyond Blue

Du magst Subnautica, aber möchtest keine 30 Euro ausgeben? Dann ist „Beyond Blue“ definitiv ein Angebot, das du nicht verpassen solltest. In diesem Singleplayer-Abenteuer tauchst du tief in die Ozeane unserer Welt ein. Dabei entdeckst du unglaubliche Wunder und die unendlichen Geheimnisse der Unterwasserwelt.

Das Spiel lässt dich allerdings nicht nur tauchen, es erzählt dir dabei noch eine packende Geschichte. Des Weiteren kannst du Aufnahmen freischalten, die echte Aufnahmen und Informationen zum Leben im Ozean beinhalten. So ist das Spiel nicht nur unterhaltsam, sondern bietet dir auch richtigen Mehrwert. Normalerweise kostet dich Beyond Blue 16 Euro. Diese Woche ist es allerdings kostenlos verfügbar.

Beyond Blue ist ein spannendes Ozean-Spiel.

HUMANKIND

Völlig überraschend kannst du dir diese Woche noch ein zweites kostenloses Spiel sichern. Dabei handelt es sich um „Humankind„, ein episches Aufbauspiel, in dem du die Menschheit zum Erfolg führst. Humankind ist ein rundenbasiertes Strategiespiel, das den Civilization-Games auf den ersten Blick recht ähnlich sieht. Es ist jedoch kein billiger Abklatsch und sollte nicht für einen gehalten werden.

Das Spiel hat im Epic Games Store eine grandiose Wertung von 4,5 von 5 Sternen erhalten. Spieler empfehlen es gerade aufgrund der vielfältigen Charaktere weiter. Normalerweise kostet dich das Spiel satte 50 Euro, doch du kannst es dir diese Woche kostenlos sichern.

Humankind ist ein episches Strategiespiel.

Nächste Woche im Epic Games Store

Apex Legends: Kostenloses Lova-Freischaltungsbundle

Nächste Woche kannst du dir ein kostenloses Freischaltungsbundle für Apex Legends sichern. Das Bundle schaltet dir den Charakter Lob und den epischen Skin „Schwall“ frei. Um von diesem Angebot zu profitieren, musst du Apex Legends installieren und spielen, es handelt sich nicht um ein alleinstehendes Spiel.

F1 Manager 2024

Hat dich das Rennfieber gepackt, dann solltest du dir auf jeden Fall „F1 Manager 2024“ anschauen. Das Spiel ist nächste Woche kostenlos und lässt dich in die Welt der Königsklasse der Autorennen eintauchen. Du kannst mit einem offiziellen Team ins Rennen starten, oder dir erstmals selbst eines erstellen. Erarbeite dir eine Strategie für dein Team und schaffe es so, das Podium zu erklimmen.

Normalerweise kostet dich dieses Spiel 35 Euro, weswegen du das kostenlose Angebot nicht verpassen solltest. F1 Manager 2024 ist für Neueinsteiger geeignet und bietet dir vielfältige Charaktere, was zu einer Wertung von 4,5 von 5 Sternen geführt hat.

F1 Manager 2024 bringt den Thrill des Rennens auf deinen PC.