Große Überraschung: Das sind die besten Xbox Games 2024

Jedes Jahr erscheinen im Xbox Store tausende Videospiele. Bei dieser Menge schafft es schlichtweg nicht jedes Spiel, das Interesse der Gaming-Community zu wecken. Xbox möchte mit den hauseigenen „Excellence Awards“ jetzt die besten Spiele des vergangenen Jahres ehren. Was auf den ersten Blick nach einer einfachen Auflistung aussieht, birgt interessante Schlussfolgerungen.

Die Xbox Excellence Awards

Bei den Xbox Excellence Awards werden die Spiele in vier Kategorien aufgeteilt. In der ersten Kategorie geht es um die Bewertungen der Spieler. Die hier aufgelisteten Spiele erhielten die höchsten Bewertungen, mussten aber auch mindestens 500 Bewertungen vorweisen können. Die zweite Kategorie betrachtet das Engagement der Spieler. Hier geht es darum, wie viele Stunden ein durchschnittlicher Spieler in den ersten sechs Wochen nach der Veröffentlichung im Spiel verbrachte.

Des Weiteren bezieht Xbox die Zahl der täglichen aktiven Spieler in einer dritten Kategorie mit ein. Hier finden sich auch Spiele, die nicht 2024 veröffentlicht wurden, sich aber weiterhin hoher Beliebtheit erfreuten. In der letzten Kategorie geht es um kommerziellen Erfolg. Hier dreht sich alles um die Verkaufszahlen der Spiele.

Die besten Spiele des Jahres 2024

Besonders interessant ist es, die ersten beiden Kategorien untereinander zu vergleichen. Dabei fällt nämlich auf, dass nicht jedes Spiel, das die Aufmerksamkeit der Spieler packte, auch ein gutes Spiel ist. So schafften es beispielsweise sowohl „Skull and Bones“ als auch „Star Wars: Outlaws“ unter die Spiele, in denen Spieler die meiste Zeit verbrachten. Bei den besten Bewertungen sind sie allerdings nicht zu finden. Das liegt daran, dass beide Spiele viel mediale Aufmerksamkeit erhielten, aber die Erwartungen der Spieler schlichtweg nicht erfüllten.

Besonders enttäuschend ist auch das neue Call of Duty: Black Ops 6. Es erscheint sowohl auf der Liste der meistverkauften Spiele, als auch bei den meisten aktiven Spielern. Dennoch schaffte es das Spiel nicht, mit hohen Bewertungen oder großem Engagement zu punkten. Die meisten Spieler kauften sich folglich das Spiel und probierten es aus, verloren dann aber auch recht schnell das Interesse.

Insgesamt schafften es nur wenige Spiele, in den ersten beiden Kategorien gleichermaßen zu punkten. Metaphor: ReFantazio erhielt sehr gute Bewertungen und fesselte Spieler über lange Zeit. Das gelang auch Warhammer 40,000: Space Marine 2. Du kannst die vollständige Liste auf der Seite der Xbox Excellence Awards einsehen.