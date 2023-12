+447: Das steckt hinter den Anrufen mit dieser Vorwahl

Briten gelten gemeinhin als sehr höfliches Volk. Das trifft jedoch nicht für Trickbetrüger zu, denn die haben im vergangenen Monat mit massivem Telefonterror und unfreundlichen Anrufen zahlreiche Bürger bedrängt (+447851397260). Ganz nach dem Motto „You’ll never walk alone“ des FC Liverpool schafften sie es so auf die ersten drei Plätze in der Liste der nervigsten Telefonspammer. +447707527817 und +447565591602 sind die beiden weiteren britischen Nummern, die in den vergangenen Wochen auffällig waren. Und da auch Platz fünf mit der +447762383547 unter den zehn häufigsten Nummern ist, spielen die Briten aktuell eine entscheidende Rolle. Bei der Vorwahl +447 handelt es sich um britische Handynummern.

+447: Briten übernehmen fünf von zehn Telefon-Spam-Positionen

Telefon-Spam ist nervig und ein großes Problem: Gewinnspiele, Versicherungen und Lotto-Verträge werden dir per Telefon angedreht. Oftmals mit zwielichtigen Methoden. In den vergangenen Monaten waren hauptsächlich Telefonnummern mit der Vorwahl von Hamburg und Berlin und somit zwei deutsche Städte unter den Top-Spammern. Jetzt also haben die Briten die Spitze der Nerv-Charts erklommen. Ob das ein Erfolg der Bundesnetzagentur ist, den Telefon-Spam aus Deutschland eingedämmt zu haben, ist unklar. Die Spam-Charts erstellt die Seite clever-dialer.de monatlich. Dahinter verbirgt sich eine App für dein Smartphone, bei der du einerseits unseriöse Anrufer melden kannst. Gleichzeitig blockiert sie für dich aber auch entsprechende bekannte Rufnummern direkt.

Doch auch in Deutschland blieben die Leitungen nicht stumm. Egal, ob scheinbare Gewinnauszahlungen (015258437723) oder der vermeintlich günstigere Stromanbieter (030407074409) – wie bereits in den Monaten zuvor ist den Gaunern jedes Mittel recht, um irgendwie an die sensiblen Daten zu gelangen. Weitere auffällige Nummern in diesem Monat: 069957996610, 01525839609, 015215173526 und 01789263860. Auch hier fällt bei der Betrachtung der Vorwahl eines auf: Die eingesetzten Nummern sind oftmals deutsche Handynummern.

Grafik Top 10 Spamnummern November