3D mit echtem Comeback: Diese Monitore begeistern auf der CES 2024

Ein zweidimensionales Videospiel zu einem 3D-Erlebnis zu machen, beschäftigte noch vor nicht allzu langer Zeit ganze Studios und Heerscharen an Grafikern. Das alles ist aber Vergangenheit. Denn der neue Monitor von Acer macht aus flachen Inhalten in Echtzeit 3D-Games. Doch das ist nicht alles. Auch Videos und Bilder werden automatisch und auf Knopfdruck in dreidimensionale Inhalte umgewandelt.

Acer Predator SpatialLabs View 27 Gaming-Monitor vorgestellt

Der neue Monitor stammt aus dem Projekt SpatialLabs von Acer und misst 27 Zoll. Mit UHD-Auflösung und maximal 160 Hz ist man bei den Grunddaten solide aufgestellt. Dazu bietet Acer mit AMD FreeSync Premium und G-Sync zwei wichtige Standards.

Wir konnten uns auf der CES 2024 einen ersten Eindruck des 27-Zöllers machen. Der Effekt, der mit einem einfachen Klick im Menü erscheint, ist dabei beeindruckend. So kannst du beispielsweise Spiele wie Dark Souls oder A Plague Tale: Innocence mit einer völlig neuen Tiefe und Struktur erleben. Der 3D-Effekt muss sich dabei erst kurz auf dich einstellen. Denn Kameras tracken bei der SpatialLabs-Technik deine Augen und stellen darauf aufbauend das Bild dreidimensional dar. Aber eben nur für dich und dein Augenpaar. Schaut ein zweiter Mensch auf den gleichen Monitor, gibt es den typischen Bildmatsch, der bei klassischen 3D-Filmen aufkommt, wenn man die Brille abnimmt.

Acer Predator SpatialLabs View 27 Gaming-Monitor

Die Technik funktionierte im Eyes-On auf der Elektronikmesse zuverlässig und ohne Probleme auch bei Brillenträgern. Die Intensität des Effekts lässt sich über ein Monitormenü noch etwas justieren. So kann die Tiefe noch etwas hoch oder heruntergedreht werden, um den eigenen Geschmack noch etwas besser zu treffen.

Auch die Ohren bekommen 3D

Neben der 3D-Technik fürs Auge, gibt es ebenfalls etwas Ähnliches auf die Ohren. Mit zwei kleinen Lautsprechern an der Unterseite des Acer Predator SpatialLaps View 27 erzeugt der Hersteller auch einen dreidimensionalen Raumklang. Somit hörst du aus welcher Richtung der Gegner kommt oder hast andere Soundeffekte mit einer Richtung versehen. Das Ganze funktioniert ebenfalls gut, jedoch nicht ganz so beeindruckend wie die visuellen Effekte.

Acer Predator SpatialLabs View 27 Gaming-Monitor

Massig Spiele – teures Vergnügen

Der Monitor unterstützt schon jetzt mehr als 100 Games und es kommen pro Monat laut Acer rund sechs Spiele dazu. Damit findet wohl jeder Gamer zumindest ein Spiel, das in 3D erlebt werden kann und zu den eigenen Favoriten zählt.

Der Predator SpatialLabs View 27 Gaming-Monitor ist aber kein günstiges Vergnügen. Acer lässt ihn im März von der Leine und auf den Markt. Dann kannst du ihn dir zum Startpreis von 1.999 Euro kaufen. Der Monitorbruder Acer SpatialLabs View Pro 27 (ohne Gaming), ist primär für Business-Kunden und Kreative gedacht und technisch nahe an der Gaming-Version. Er kommt im ersten Quartal auf den Markt und wird dann knapp 3.000 Euro kosten.