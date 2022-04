Premium-Saugroboter unter 600 Euro: Preis-Leistungs-Sieger 2022

Saugroboter gibt es in den unterschiedlichsten Ausstattungen und in den verschiedensten Preisklassen. Während die preiswertesten Modelle für unter 100 Euro zu haben sind, kosten die aktuellen Top-Modelle der Markenhersteller bis zu 1.500 Euro. Einen so hohen Preis wollen nur die wenigsten für ihren smarten Helfer zahlen – und oftmals ist das auch gar nicht notwendig.

Zuverlässige Saugroboter von Markenherstellern mit ausgezeichneter Saugleistung gibt es bereits für etwa 300 Euro. Worauf du zu diesem Preis jedoch verzichten musst, ist eine erstklassige Wischfunktion. Auch eine Hinderniserkennung oder eine automatische Entleerungsstation kannst du für diesen Preis nicht erwarten. Anders sieht es aus, wenn du bereit bist, bis zu 600 Euro in deinen neuen Saug- und Wischroboter zu investieren. Wir stellen dir unsere Preis-Leistungs-Sieger im High-End-Segment vor.

Saugroboter mit Hinderniserkennung ab 400 Euro

Eine smarte Hinderniserkennung kann im Alltag eine echte Erleichterung sein. So musst du nicht jedes Mal sicherstellen, dass sich keine kleinen Gegenstände auf dem Boden befinden, die den Roboter stören könnten. Gerade bei kleinen Kindern eine sehr hilfreiche Funktion. Unsere Empfehlung ist hier der Roborock S6 MaxV für etwas über 400 Euro. Zwar gibt es für dieses rund 18 Monate alte Modell einen Nachfolger – jedoch kostet dieser mehr als das doppelte und schmälert die Leistungen des älteren Modells nicht. Der Roborock S6 MaxV setzt wie die meisten hochwertigen Saugroboter auf ein Laser-System, kombiniert dieses jedoch mit zwei Kamera-Sensoren auf der Vorderseite. Auf diese Weise kann der Roboter Gegenstände in deiner Wohnung identifizieren und umfahren. Die Verarbeitung erfolgt hierbei lokal auf dem Gerät und nicht in der Cloud.

Mit seinem Kamerasystem kann der Roborock S6 MaxV Hindernisse erkennen und umfahren

In unserem Test konnte uns der Roborock S6 MaxV nicht nur mit der verbauten Hinderniserkennung, sondern auch mit seiner Saugleistung überzeugen.

Ebenfalls empfehlenswert ist der Deebot N8 Pro von Ecovacs. Bei diesem Modell kommt eine Hinderniserkennung mit 3D-Laser und ohne Kameras zum Einsatz. Bei größeren Hindernissen wie etwa bei einem Netzteil oder einem Paar Schuhe funktioniert diese problemlos. Nur kleinere Kabel wurden in unserem Test gelegentlich übersehen. Der Preis für dieses Modell: aktuell rund 380 Euro.

Richtig gute Wischfunktion unter 500 Euro

Fast alle Saugroboter sind mittlerweile mit einer rudimentären Wischfunktion ausgestattet. Doch nur wenige Modelle werden dem Namen „Saug- und Wischroboter“ wirklich gerecht. So wird meist nur ein feuchtes Tuch mit wenig oder gar keinem Druck über den Boden gezogen, um feinen Staub aufzusammeln. Anders jedoch bei diesen beiden Preis-Leistungs-Tipps unter 500 Euro.

Der Ecovacs Deebot Ozmo T8 ist aktuell der günstigste Saug- und Wischroboter mit einer hervorragend funktionierenden Wischfunktion auf dem Markt. Für rund 400 Euro kommt er mit dem sogenannten „Ozmo Pro“ Wischmodul daher. Dieses schrubbt ähnlich wie eine elektrische Zahnbürste bis zu 480 Mal pro Minute über den Boden. Das Ergebnis in unserem Test konnte sich sehen lassen. Hartnäckige Flecken und Verschmutzungen sind für den Ozmo T8 kein Problem. Auch das Saugergebnis konnte uns im Test überzeugen. Lediglich bei der Navigation gab es Probleme, sobald sich etwas an der Umgebung änderte.

Unser zweiter Wisch-Tipp ist der Roborock S7. Auch dieses Modell kann den Boden schrubben und wird problemlos mit hartnäckigem Schmutz fertig. Dabei beherrscht der Roboter eine weitere – bisher einzigartige – Funktion. So kann er das Wischmodul selbstständig anheben. Dadruch kannst du etwa einzelne Räume mit empfindlichem Holzboden nur saugen und beim Wischen außen vor lassen. Auch die automatische Teppicherkennung hebt das Wischmodul an, um Feuchtigkeit auf dem Läufer zu vermeiden. In unserem Test konnte uns der Saug- und Wischroboter zudem mit einer einwandfreien Navigation, top Saugleistung und der von Roborock gewohnt erstklassigen App überzeugen. Der Preis für dieses Modell liegt aktuell bei etwa 480 Euro.

Bisher einzigartig: Der Roborock S7 kann sein Wischmodul anheben

Automatische Entleerung für unter 600 Euro

Auf den ersten Blick wirkt eine Station zum automatischen Entleeren des Staubbehälters relativ kostspielig. Jedoch steckt in einer solchen Station einiges an Technik. Schließlich bedarf es der Technik eines kompletten Staubsaugers, um den gesammelten Staub in den Beutel der Station zu befördern. Im Alltag eine deutliche Erleichterung, insbesondere dann, wenn du deinen Saugroboter gerne mit einem Zeitplan automatisch auf Reinigungstour schicken möchtest. Zu beachten ist jedoch, dass eine solche Station deutlich mehr Platz benötigt.

Unser Budget-Tipp mit automatischer Entleerungsstation ist der Yeedi Vac Max (zum Testbericht). Auch wenn es sich bei Yeedi nicht um einen Markenhersteller handelt, bekommst du hier einen guten Saugroboter mit zuverlässiger Navigation und einer ansprechenden App. Auf High-End-Funktionen wie die bereits angesprochene Hinderniserkennung oder eine erstklassige Wischfunktion musst du jedoch bei diesem Modell verzichten. Der reguläre Preis von 500 Euro ist etwas hoch. Jedoch wird der Roboter regelmäßig reduziert für 400 bis 420 Euro angeboten.

Unsere zweite Empfehlung ist der Roborock Q7 Max+. Dieser Saugroboter ist das erste Modell von Roborocks neuer Mittelklasse-Serie und kommt mit einer automatischen Entleerungsstation daher. Die Kosten für das Bundle aus Roboter und Station: rund 600 Euro. Der Roborock Q7 Max+ ist gerade erst auf den Markt gekommen und befindet sich aktuell bei uns im Test. Er bietet dieselben Vorzüge wie der S7 (hier im Test) und muss lediglich auf die Wischfunktion mit Schrubben verzichten. Dafür kann der Marken-Saugroboter mit einem ausgezeichneten Reinigungsergebnis, zuverlässiger Navigation und einer komfortablen App glänzen.

